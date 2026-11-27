Una soundbar Samsung da 5.1.2 canali con Dolby Atmos wireless che scende sotto i 300 euro non capita spesso. Samsung Q800H è ora disponibile su Amazon a 299€ contro i 699€ del listino, quindi con un taglio che dimezza abbondantemente il prezzo di partenza. Il sistema porta in salotto 11 altoparlanti fisici, la funzione Q Symphony e una trasmissione senza fili che elimina il cavo HDMI tra televisore e barra audio. Ecco come questa proposta di fascia alta tiene insieme resa cinematografica e convenienza.

Samsung Q800H e il salotto senza cavi

Il dettaglio che separa Samsung Q800H dalla concorrenza è proprio il Dolby Atmos wireless. Questa tecnologia consente di abbinare la soundbar a una TV Samsung compatibile tramite WiFi, eliminando del tutto i cavi HDMI tra i due apparecchi. Sono supportati i modelli dal 2022 al 2026, con l’unica eccezione di The Frame da 32 pollici.

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L’impianto a 5.1.2 canali conta 11 altoparlanti fisici per una potenza complessiva di 400W. Il suono è distribuito tra la barra principale, che pesa 5,1 kg, e un subwoofer wireless da 7,2 kg. In totale il set arriva a 15,3 kg.

Sul piano del software spicca Q Symphony, funzione esclusiva di Samsung che fa lavorare insieme gli altoparlanti della TV e quelli della soundbar per ottenere un suono più ampio e avvolgente. A questa si aggiunge SpaceFit Sound Pro, che calibra automaticamente l’audio in base alle caratteristiche della stanza. Non mancano Active Voice Amplifier Pro per rendere più chiari i dialoghi, la modalità Notte, la modalità Game Pro e il supporto al nuovo formato Eclipsa Audio.

Formati audio, connessioni e consumi

La lista dei formati audio supportati comprende Dolby Atmos e Dolby Atmos Music, Dolby 5.1ch, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD e LPCM multicanale. Manca invece il DTS:X in questa generazione 2026. Si tratta di un limite che pesa soprattutto su chi guarda dischi Blu ray codificati in quel formato specifico, perché le piattaforme di streaming si affidano al Dolby Atmos.

Anche la connettività è piuttosto completa. A bordo ci sono Bluetooth 5.3, WiFi, HDMI con eARC e uscita ottica. Tra le funzioni smart figurano l’app Samsung Sound, SmartThings, Chromecast, Spotify Connect e AirPlay, quindi la barra dialoga senza problemi con dispositivi e servizi di ecosistemi diversi. I consumi restano contenuti, con 39W durante il funzionamento e appena 0,5W in standby.

Prezzo minimo storico con lo sconto del 57%

Il listino di 699€ cala ora a 299€ su Amazon, con uno sconto del 57% che si traduce in un risparmio concreto di 400€. La cifra risulta particolarmente interessante perché la soundbar, nemmeno durante le promozioni precedenti, era mai scesa sotto questa soglia. Il ribasso arriva nel pieno del periodo del Black Friday, quando la domanda di prodotti audio e home entertainment cresce sensibilmente. Al momento la disponibilità di Samsung Q800H risulta confermata direttamente sul sito.

Fonte: TecnoAndroid