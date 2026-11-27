Chi cerca un tablet Android per lavoro, studio e qualche episodio di una serie TV la sera può guardare a Samsung Galaxy Tab A11+, che ora costa decisamente meno. Per il Black Friday di Amazon la versione WiFi con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna scende a 299 euro. Il prezzo consigliato è di 409 euro, quindi lo sconto è del 27% e porta un risparmio concreto di 110 euro su un dispositivo pensato per chi non vuole spendere troppo.

Un tablet pensato per fare un po’ di tutto

Il modello della casa coreana ha un design moderno e sottile, con un display da 11 pollici e una frequenza di aggiornamento che arriva a 90 Hz. Il pannello è un TFT LCD con risoluzione WUXGA da 1920 × 1200 pixel e formato 16:10. Sono proporzioni comode sia per i film in streaming sia per tenere aperti documenti e pagine web durante una sessione di studio. Samsung ha aggiornato CPU e GPU per potenziare le prestazioni, e Galaxy Tab A11+ si adatta così a chi studia, a chi lavora o a chi vuole godersi i propri contenuti preferiti senza troppi pensieri.

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A muovere il tutto c’è il chip MediaTek MT8775, conosciuto anche come Dimensity 7300. È un processore octa core che raggiunge una frequenza massima di 2,5 GHz. Lo affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, che si possono ampliare con una microSD fino a 2 TB. La memoria basta per app, foto e documenti, e la scheda esterna aggiunge un ulteriore margine a chi accumula molti file.

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Batteria, audio e funzioni Gemini

Sul fronte dell’autonomia il tablet Samsung monta una batteria da 7.040 mAh, che secondo i dati dichiarati garantisce fino a 15 ore di riproduzione video. Per tornare al 100% c’è la ricarica rapida cablata da 25W. Le fotocamere restano essenziali, come spesso accade su questa categoria di prodotti. Sul retro c’è un sensore da 8 MP con apertura ƒ/2.0 e senza flash, mentre la camera frontale da 5 MP con apertura ƒ/2.2 serve soprattutto per le videochiamate.

Il comparto audio è più curato e si affida a due altoparlanti con supporto Dolby Atmos. C’è anche il jack da 3,5 mm, utile a chi usa ancora le cuffie con filo. La connettività comprende una porta USB C 2.0, il WiFi 5 dual band, il Bluetooth 5.3 e il GPS. È una dotazione completa per l’uso di tutti i giorni, a casa come fuori.

Il dispositivo supporta poi le funzionalità Gemini, tra cui Gemini Live e la condivisione dello schermo, due strumenti che ampliano le possibilità d’uso del tablet nella vita quotidiana. Prestazioni solide e un prezzo particolarmente contenuto rendono la proposta interessante per una fascia ampia di utenti. Samsung Galaxy Tab A11+ è in offerta a 299 euro per il Black Friday di Amazon, con spedizione gratuita e la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

Fonte: TecnoAndroid