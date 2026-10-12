Xiaomi 18 Fold batte tutti nei benchmark: il pieghevole è leader

Xiaomi 18 Fold conquista il primo posto nelle classifiche di AnTuTu relative al mese di settembre, secondo i dati ufficiali che la nota piattaforma di benchmark ha diffuso nelle ultime ore. Si tratta di un risultato notevole, e lo diventa ancora di più se si pensa che a firmarlo è uno smartphone pieghevole. Un formato che porta con sé limiti e complicazioni tecniche tutt’altro che trascurabili, a partire dalla gestione e dalla dissipazione del calore, da sempre uno dei punti più delicati per questa categoria di dispositivi. Eppure il nuovo pieghevole del colosso cinese è riuscito a lasciarsi alle spalle tutta la concorrenza, compresi alcuni dei telefoni tradizionali più potenti in circolazione. E non è l’unico dettaglio che racconta quanto sia stato accurato il lavoro svolto dall’azienda.

Il chip Xring O3 e una dotazione di memoria da primato

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Credits: TecnoAndroid

Il cuore di Xiaomi 18 Fold è il chip proprietario Xring O3, sviluppato direttamente dalla società e affiancato da una configurazione di memoria decisamente generosa. A bordo trovano posto infatti 16 GB di RAM di tipo LPDDR6, quindi di ultima generazione, insieme a ben 1 TB di archiviazione UFS 4.1. Numeri che da soli bastano a collocare il dispositivo nella fascia più alta del mercato.

C’è poi un aspetto che rende il traguardo ancora più interessante. Il processore di Xiaomi si basa su un processo produttivo inferiore rispetto a quello del suo rivale più diretto, lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Quest’ultimo è già presente nella graduatoria con diversi modelli, tra cui Honor Magic 9 Pro Max, Iqoo 16 e perfino Xiaomi 18 Pro Max, cioè il top di gamma classico dello stesso marchio. In altre parole, il pieghevole riesce a superare persino il fratello dal design convenzionale, che pure monta la soluzione di Qualcomm.

Il peso della RAM nel punteggio finale di AnTuTu

La distanza tra le due piattaforme è piuttosto evidente. Non si parla di un abisso, sia chiaro, ma lo scarto è abbastanza ampio da indicare con chiarezza chi sia il vincitore di questa sfida. Per leggere correttamente il risultato serve però una precisazione legata al funzionamento stesso del test. Il punteggio di AnTuTu nasce infatti dalla somma di più prove, che riguardano la CPU, la GPU e la memoria, con un peso rilevante attribuito soprattutto alla RAM.

Ed è proprio qui che Xiaomi 18 Fold si ritaglia un vantaggio importante. Il pieghevole adotta le nuove memorie LPDDR6, mentre in pratica tutti gli altri telefoni presenti in classifica si affidano alle meno recenti LPDDR5X. Una differenza che inevitabilmente si riflette sul valore complessivo registrato dal benchmark e che contribuisce a spiegare parte del margine ottenuto dal modello cinese.

Va detto che anche il chip Snapdragon è compatibile con le LPDDR6. La scelta di molti costruttori di restare sulla generazione precedente sembra quindi legata a ragioni economiche più che tecniche, ed è plausibile che, visto il periodo attuale, i produttori abbiano preferito puntare su memorie più convenienti per contenere i costi dei propri dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid