Lampo radio veloce da record: è più antico della Terra

Un lampo radio veloce partito più di 10 miliardi di anni fa è diventato il più lontano mai individuato. Si tratta del fast radio burst più distante scoperto finora, un segnale che ha attraversato l’universo per un tempo difficile perfino da immaginare prima di arrivare fino a noi. E c’è un dettaglio che rende tutto ancora più vertiginoso, perché la luce di questo evento ha lasciato la sua sorgente miliardi di anni prima che la Terra esistesse.

Messa così sembra quasi una curiosità da manuale di astronomia. In realtà dice molto su quanto sia profondo il cosmo che gli strumenti riescono oggi a raggiungere. Quando si parla di un segnale cosmico che viaggia per oltre 10 miliardi di anni bisogna fermarsi un attimo e fare due conti. Quel lampo è nato in un’epoca in cui il nostro pianeta non c’era ancora e non c’era nemmeno l’ambiente che un giorno lo avrebbe ospitato. Eppure quella traccia ha continuato a correre nello spazio senza sosta fino a essere intercettata.

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Un viaggio di oltre 10 miliardi di anni

Il primato riguarda proprio la distanza. Nessun altro lampo radio veloce scoperto finora proveniva da così lontano, e questo lo colloca in una posizione unica tra gli oggetti di questo tipo. Il dato del viaggio durato più di 10 miliardi di anni non è un dettaglio secondario ma il cuore della notizia. Guardare così lontano nello spazio significa infatti guardare anche indietro nel tempo, visto che la luce impiega un certo periodo per coprire distanze tanto enormi.

Chi osserva questo fast radio burst non vede quindi la sua sorgente com’è adesso. Vede invece ciò che accadeva in quel punto dell’universo nel momento esatto in cui il segnale è partito. È un po’ come ricevere una lettera spedita in un passato remotissimo, scritta quando il mondo che la legge non era ancora nato. La differenza è che qui il mittente si trova a una distanza che sfida qualunque scala umana.

Una luce più antica della Terra

Il passaggio che colpisce di più è forse quello legato all’età del segnale. La sua luce ha lasciato la sorgente miliardi di anni prima della nascita della Terra. Per dare un’idea concreta, quando quel lampo ha cominciato il suo viaggio il pianeta su cui oggi vengono puntati gli strumenti di osservazione semplicemente non esisteva. Il nostro intero sistema doveva ancora formarsi.

Questo rende il lampo radio veloce appena scoperto una sorta di testimone di un’epoca lontanissima. Ha attraversato lo spazio per un tempo che supera di gran lunga la storia del nostro pianeta e ha portato con sé un frammento di un universo molto più giovane di quello che conosciamo. Un messaggio partito prima ancora che ci fosse qualcuno in grado di riceverlo.

Il record di fast radio burst più distante mai individuato spetta ora a questo evento, la cui luce ha impiegato più di 10 miliardi di anni per raggiungere la Terra.

Fonte: TecnoAndroid