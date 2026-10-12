Peugeot RCZ Vision Concept: 500 CV e un volante rettangolare

Peugeot porta al Salone di Parigi 2026 una sportiva che si fa notare già dai numeri. Si chiama RCZ Vision Concept e dichiara una potenza di 500 CV, ma il dettaglio più curioso sta nell’abitacolo. Al posto del classico volante rotondo infatti c’è un comando dalla forma rettangolare. E non è un vezzo estetico fine a se stesso, perché il prototipo anticipa alcune soluzioni tecniche pensate per i futuri modelli del Leone.

Il messaggio della casa francese è piuttosto chiaro. La concept car non va presa soltanto come un oggetto da esposizione, da ammirare sotto i riflettori e poi dimenticare. Va letta invece come un banco di prova, una specie di anteprima di quello che il marchio vuole portare sulle auto di serie nei prossimi anni. Una formula che nel mondo dell’automobile si vede spesso, e che in questo caso assume un peso particolare proprio per le scelte fatte all’interno.

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Una sportiva da 500 CV che guarda al futuro del Leone

La cifra che salta subito all’occhio è quella della potenza. I 500 CV della RCZ Vision Concept la collocano senza troppi giri di parole nel territorio delle sportive vere, quelle pensate per offrire prestazioni di alto livello. Per un marchio come Peugeot, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per le vetture di tutti i giorni, presentare un prototipo con questo biglietto da visita significa voler mostrare un volto più grintoso e ambizioso.

Il punto centrale però resta un altro. Il prototipo esposto a Parigi nasce per fare da apripista, per mostrare in anticipo una serie di soluzioni tecniche che finiranno sui modelli che il costruttore metterà in strada più avanti. In altre parole guardare oggi questa vettura vuol dire dare una sbirciata a ciò che arriverà domani nelle concessionarie, almeno per quanto riguarda alcune delle tecnologie di bordo.

Il volante Hypersquare e la rivoluzione della forma

Tra le novità che la RCZ Vision Concept porta con sé spicca il volante Hypersquare. Il nome lascia poco spazio all’immaginazione, visto che parliamo di un comando dalla sagoma rettangolare, ben lontano dal cerchio a cui gli automobilisti sono abituati da sempre. Ed è proprio questo l’elemento che rende la sportiva francese così diversa dalle altre vetture esposte al salone.

Per decenni il volante rotondo è stato quasi un dogma nel mondo dell’auto, una di quelle forme che nessuno metteva davvero in discussione. Vedere un costruttore generalista come Peugeot puntare su un’impostazione così differente fa capire quanto l’abitacolo stia cambiando. E il fatto che l’Hypersquare sia indicato tra le soluzioni destinate ai futuri modelli del marchio lo trasforma in qualcosa di molto più concreto di una semplice provocazione da salone.

Chi in futuro salirà su una Peugeot potrebbe quindi trovarsi davanti un comando molto diverso da quello di oggi. La RCZ Vision Concept serve proprio a questo, a mostrare in anteprima la direzione scelta dal Leone. Il prototipo da 500 CV fa da vetrina a queste idee e porta sotto gli occhi del pubblico del Salone di Parigi 2026 il volante rettangolare che la casa francese intende adottare sui suoi prossimi modelli.

Fonte: TecnoAndroid