Honor Win 2: lo smartphone da gaming arriva il 21 ottobre con ventola e luci

Honor ha fissato la data per i suoi nuovi smartphone gaming e gli Honor Win 2 verranno svelati in Cina il 21 ottobre. Non si tratta di un lancio qualunque, perché i dispositivi porteranno con sé anche la ormai caratteristica ventolina per la dissipazione attiva del calore. Quest’anno, poi, la famiglia si allarga con un membro del tutto inedito, ovvero il primo tablet della serie, che dovrebbe chiamarsi semplicemente Honor Win Tablet.

L’azienda crede parecchio in questa linea di prodotti, al punto da aver organizzato un evento in presenza interamente dedicato. Il nome scelto è Honor Win Gaming Universe Carnival, e già questo dice molto sull’importanza che il marchio attribuisce al progetto. Per chi punta agli smartphone la buona notizia è che saranno acquistabili subito dopo la presentazione, senza attese. Il tablet seguirà invece un percorso diverso, con i preordini che si apriranno durante lo stesso appuntamento.

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L’eredità di Win e Win RT

Credits: TecnoAndroid

La nuova serie Win 2 raccoglie il testimone dei precedenti Win e Win RT, arrivati sul mercato cinese a dicembre 2025. Erano modelli che non passavano inosservati, con un display dotato di una frequenza di aggiornamento altissima e una batteria davvero fuori scala, capace di toccare i 10.000 mAh. Anche in quel caso non mancava la ventola integrata, elemento che ormai è diventato un po’ il marchio di fabbrica della gamma.

La nuova generazione dovrebbe muoversi lungo la stessa direzione, anche se le novità concrete non sono ancora state svelate. Honor per il momento si è limitata a una promessa piuttosto ambiziosa, sostenendo che gli Honor Win 2 saranno gli smartphone da gioco più potenti dell’anno. Sulle specifiche tecniche più dettagliate però l’azienda non si è sbilanciata, lasciando parecchie domande in sospeso. Qualcosa in più arriva comunque dalle immagini ufficiali diffuse in queste ore.

Ventola, luci RGB e il primo tablet raffreddato

I render e i teaser promozionali mostrano sul retro un modulo fotografico disposto in orizzontale, che ospita due sensori. Ed è proprio lì che Honor ha deciso di collocare la ventola di raffreddamento, accompagnata da un flash LED circondato da un’illuminazione RGB. Una soluzione scenografica, pensata chiaramente per un pubblico di videogiocatori che apprezza anche l’aspetto estetico oltre alle prestazioni.

Un’impostazione molto simile si ritrova su Honor Win Tablet, sebbene il modulo posteriore risulti più compatto e accolga una sola fotocamera. Non è ancora chiaro se anche in questo caso sia presente il flash LED, mentre gli elementi luminosi RGB sembrano ormai confermati. Il dettaglio più curioso riguarda però il sistema di raffreddamento, dato che questo potrebbe diventare a tutti gli effetti il primo tablet Android con dissipazione attiva del calore mai realizzato.

Fonte: TecnoAndroid