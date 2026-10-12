Mano robotica come la Mano degli Addams: cammina e gioca a golf

Una mano robotica mozzata che striscia sul pavimento e poi, come se niente fosse, si mette a giocare a golf. Sembra una scena uscita direttamente dalla famiglia Addams e invece è quello che mostra un video capace di far venire in mente a chiunque la stessa domanda. Cosa succederebbe se Mano, la celebre mano senza corpo della famiglia più macabra della televisione, esistesse davvero?

Il paragone è praticamente immediato. Guardare questa mano meccanica che si muove da sola, dita che fanno da zampe e nessun braccio a cui rispondere, riporta alla memoria il personaggio che per decenni ha accompagnato Morticia, Gomez e il resto del clan. Le parole della sigla diventano quasi una didascalia perfetta per le immagini. Inquietanti e stravaganti, misteriosi e spettrali, tutti insieme decisamente strani.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una mano che cammina da sola

La parte che colpisce di più è proprio l’andatura. La mano robotica non viene trascinata e non resta ferma su un tavolo in attesa di comandi. Avanza sul pavimento con quel passo un po’ strisciante che chi ha visto la serie o i film associa subito a Mano, a metà tra il buffo e il sinistro. È una di quelle immagini che fanno sorridere e, allo stesso tempo, lasciano addosso un leggero brivido.

Vedere un oggetto del genere muoversi in autonomia cambia un po’ la prospettiva. Per anni una mano senza corpo è rimasta confinata nel territorio della fantasia, un espediente comico e gotico per raccontare una famiglia fuori dalle regole. Qui invece si parla di un robot vero, che occupa spazio, si sposta e interagisce con quello che ha intorno.

Dal pavimento al campo da golf

Come se lo spettacolo della camminata non bastasse, nel video la mano si cimenta anche con il golf. Un’attività che richiede una certa precisione e che, vista eseguita da un arto meccanico separato da qualsiasi corpo, assume un’aria quasi surreale. Il contrasto è evidente: da una parte l’aspetto vagamente horror di una mano che vaga per la stanza, dall’altra un gesto sportivo e tranquillo, da pomeriggio libero.

Proprio questo mix rende la clip così efficace e così vicina all’immaginario della famiglia Addams, dove il macabro convive da sempre con la quotidianità più normale. Mano apriva lettere, porgeva oggetti, dava una mano in casa nel senso più letterale possibile. Questa versione robotica striscia sul pavimento e poi si dedica a qualche colpo sul green.

Fonte: TecnoAndroid