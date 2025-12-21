Xiaomi 17 Ultra: Leica conquista sempre più spazio?

Il mercato degli smartphone di fascia alta si prepara a un possibile cambio di prospettiva, con Leica destinato a occupare un ruolo più visibile. L’occasione sembra essere il lancio del nuovo Xiaomi 17 Ultra, un flagship che potrebbe rappresentare non solo un aggiornamento tecnologico, ma anche un punto di svolta nella strategia di branding dell’azienda. La collaborazione con Xiaomi, partner di lunga data, sembra pronta a trasformarsi in un veicolo per far emergere il marchio Leica su scala globale. Le prime indicazioni arrivano dai watermark delle immagini catturate dal dispositivo durante test interni. In Cina, il modello dovrebbe mantenere la denominazione Xiaomi 17 Ultra by Leica, confermando la continuità della partnership. Nei mercati internazionali, però, i watermark suggeriscono un approccio diverso con la dicitura Leitzphone powered by Xiaomi. Un cambiamento che pone il brand Leica in primo piano, con Xiaomi che copre il ruolo di supporto tecnologico. Una scelta strategica, al momento, non confermata.
Leica punta ad una maggiore espansione con il nuovo Xiaomi 17 Ultra
Anche i codici modello riflettono tale doppia strategia. Le varianti Xiaomi 17 Ultra riportano sigle come 2512BPNDAG, 2512BPNDAI e 2512BPNDAC. Mentre i dispositivi Leitzphone utilizzano codici separati, tra cui 25128PNA1G e 25128PNA1C. Ciò indica una pianificazione mirata per differenziare i mercati, pur basandosi su un hardware comune.
Sul fronte tecnico, il comparto fotografico rimane al centro dell’attenzione. A quanto sembra, il nuovo modello potrebbe rinunciare alla configurazione a quattro fotocamere posteriori, scegliendo un sistema triplo. La fotocamera principale dovrebbe essere un OmniVision OVX10500U da 50 MP in formato 1 pollice. Affiancata da un’ultra-grandangolare da 50 MP basata su sensore Samsung S5KJN5. E da una telefoto da 200 MP con sensore Samsung S5KHPE. La generazione precedente includeva due teleobiettivi da 70 e 100 mm, mentre ora la versione intermedia da 70 mm sembra assente. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe salire a 50 MP.
Con tali premesse, il prossimo Xiaomi 17 Ultra non appare soltanto come un nuovo smartphone, ma come uno strumento per ridefinire il posizionamento di Leica nel mercato globale degli smartphone di alta gamma.