Xiaomi 17 Ultra si avvicina: ecco quando avverrà il lancio ufficiale

Le voci attorno allo Xiaomi 17 Ultra stanno diventando sempre più chiare e specifiche. Dopo i primi rumor circolati in Cina che parlavano genericamente di un debutto a dicembre, un nuovo leak apparso su X ha ristretto ulteriormente la finestra, individuando la quarta settimana di dicembre come periodo scelto per la presentazione ufficiale. Le date ipotizzate oscillano quindi tra il 22 e il 28 dicembre, un’anticipazione che confermerebbe lo scarto di circa due mesi rispetto al modello precedente, svelato solo a febbraio.

Questa accelerazione non sorprende più di tanto se si osservano le strategie adottate dai principali produttori cinesi nel 2025. Il ritmo dei lanci è aumentato per più brand, con un evidente tentativo di posizionare i flagship con maggiore anticipo e intercettare la domanda prima dei concorrenti. Xiaomi non fa eccezione: ha già presentato Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, lasciando l’Ultra come tassello finale di una linea top molto aggressiva.

Strategie diverse per il mercato globale

Resta ora da chiarire come verrà gestita la distribuzione internazionale. Il precedente Xiaomi 15 Ultra arrivò nei mercati globali durante il MWC di Barcellona, solo pochi giorni dopo l’evento cinese. Quest’anno, però, il divario temporale tra la presentazione prevista a dicembre e la fiera catalana di febbraio è notevole. Per questo motivo un lancio globale immediato appare poco probabile.

Lo scenario più realistico vede lo Xiaomi 17 Ultra protagonista del MWC 2026, con un debutto europeo più tardivo rispetto agli utenti cinesi. Questo comporterebbe alcuni mesi di attesa in più per il pubblico occidentale, che potrebbe osservare da lontano le prime recensioni e i primi test provenienti dal mercato interno.

La finestra individuata dal nuovo leak indica comunque che il percorso verso la presentazione è ormai delineato. Xiaomi sembra intenzionata a chiudere l’anno con un flagship di alto profilo, completando una lineup già molto ricca e mantenendo la pressione sugli altri produttori nel segmento premium.