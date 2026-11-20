La sonda Voyager 1 si trova oggi a un giorno luce dalla Terra, una distanza così grande da sembrare quasi astratta. Ancora più curioso è il confronto con la gemella Voyager 2, che pur essendo partita per prima viaggia parecchio più indietro e raggiungerà lo stesso traguardo soltanto nel 2035. Tra le due macchine c’è uno scarto di circa 2,5 miliardi di miglia, ovvero all’incirca 4 miliardi di chilometri.

A prima vista sembra un controsenso. Chi parte in anticipo dovrebbe trovarsi più avanti, almeno secondo la logica di tutti i giorni. Nello spazio però le cose funzionano in un altro modo, e l’ordine di partenza conta molto meno di quanto si potrebbe immaginare. A fare la differenza sono la velocità accumulata lungo il tragitto e la rotta seguita da ciascuna sonda, due fattori capaci di ribaltare completamente la classifica.

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Voyager 1: cosa significa trovarsi a un giorno luce dalla Terra

Il concetto di giorno luce va spiegato con calma perché non è una misura di tempo ma di distanza. Indica lo spazio che la luce percorre in ventiquattro ore e dato che la luce viaggia a circa 300.000 chilometri al secondo il risultato supera i 25 miliardi di chilometri. Una cifra difficile da visualizzare persino per chi è abituato a ragionare in termini astronomici.

Per Voyager 1 tutto questo ha conseguenze molto pratiche. Un segnale inviato dalla Terra impiega un giorno intero prima di arrivare alla sonda e ne serve un altro perché la risposta torni indietro. Ogni comando quindi richiede circa due giorni prima che gli ingegneri possano verificare se è andato a buon fine. Una sorta di conversazione al rallentatore, dove ogni messaggio deve essere pensato con estrema attenzione perché correggere un errore significa aspettare ancora.

Lo stesso discorso varrà un giorno anche per la gemella. Con il passare degli anni la distanza di Voyager 2 continua ad aumentare e il ritardo nelle comunicazioni cresce di pari passo. Il momento in cui anche lei toccherà la soglia del giorno luce è fissato al 2035, quindi tra circa nove anni rispetto a oggi.

Perché Voyager 2 è rimasta indietro rispetto alla gemella

Il nodo della questione sta proprio qui. Le due sonde Voyager sono spesso descritte come gemelle e in effetti nascono dallo stesso progetto. Il loro viaggio però non è stato identico. Partire per prima non ha garantito a Voyager 2 alcun vantaggio, perché nello spazio a contare davvero è la velocità con cui ci si allontana dal Sole e non il momento in cui si lascia la rampa di lancio.

Una sonda più rapida, anche se decolla dopo, finisce inevitabilmente per superare quella più lenta e per distanziarla sempre di più con il passare del tempo. È esattamente ciò che è accaduto alle due esploratrici. Voyager 1 ha guadagnato terreno fino a portarsi avanti di circa 4 miliardi di chilometri, un divario che non potrà più essere colmato visto che entrambe proseguono la loro corsa senza alcuna possibilità di cambiare passo.

Ecco perché la gemella partita per prima dovrà attendere ancora diversi anni prima di arrivare dove l’altra si trova già adesso. Il calendario indica il 2035 come l’anno in cui anche Voyager 2 raggiungerà la distanza di un giorno luce dalla Terra.

Fonte: TecnoAndroid