Diversi gruppi di criminali informatici stanno sfruttando GSocket, uno strumento di accesso remoto legittimo e open source, per mantenere un accesso persistente ai server Linux anche dopo che le vulnerabilità usate per entrare sono state corrette. Chi amministra un sistema può quindi chiudere la falla iniziale e ritrovarsi comunque con un ospite indesiderato ancora dentro. Da marzo i rilevamenti di attività malevole legate a questo programma sono cresciuti in modo sensibile, soprattutto negli attacchi contro applicazioni web e ambienti di hosting.

Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. GSocket permette di raggiungere macchine protette da firewall o NAT intercettando le connessioni di rete e sostituendo la normale comunicazione a livello IP con un proprio livello di trasporto. Il traffico viene così instradato attraverso la Global Socket Relay Network. Entrambe le estremità avviano una connessione in uscita verso il relay, che le abbina e gestisce una sessione cifrata da un capo all’altro. Di conseguenza l’aggressore può ricollegarsi senza conoscere l’indirizzo IP o il nome host del server compromesso, e per chi difende diventa molto più complicato bloccare l’attacco con le classiche liste di controllo basate su IP o domini.

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Perché questa tecnica sfugge ai controlli tradizionali

I numeri raccolti da Microsoft attraverso la telemetria di Microsoft Defender for Endpoint parlano chiaro. Tra marzo e agosto i rilevamenti collegati a GSocket sono aumentati del 356,2%. La società spiega che sia il server violato sia l’attaccante si collegano verso l’esterno, quindi sulla macchina non serve alcun componente in ascolto per le connessioni in entrata. Ed è proprio questo a rendere l’intrusione più silenziosa.

“L’host compromesso e l’operatore si connettono entrambi in uscita verso il relay, che fa da ponte tra le due sessioni” ha spiegato Microsoft. “L’host non ha bisogno di un listener in ingresso né di un indirizzo IP pubblico, e la traduzione degli indirizzi di rete non impedisce la connessione.”

Lo stesso schema elimina anche la necessità di un server di comando e controllo dedicato, il cosiddetto C2. Le regole del firewall sul traffico in entrata non intercettano le comunicazioni malevole, mentre il filtraggio del traffico in uscita e il monitoraggio delle connessioni verso l’esterno riescono invece a individuarle.

Chi viene colpito e come agiscono gli attaccanti

Guardando agli incidenti rilevati, l’87,1% riguarda applicazioni web e hosting. Le app web in PHP e l’hosting cPanel rappresentano il 63,9% dei casi, Apache il 24,3%. I ricercatori hanno osservato che gli aggressori camuffano GSocket da thread del kernel e sfruttano cron job, servizi systemd e file di avvio della shell per garantirsi la permanenza nel sistema.

In alcuni episodi gli attaccanti hanno anche provato a sfruttare la falla del kernel Linux nota come Dirty Frag, identificata come CVE 2026 43284, con l’obiettivo di ottenere i privilegi di root sulla macchina. Per quanto riguarda i settori presi di mira, la maggior parte degli obiettivi appartiene al mondo dell’istruzione e della ricerca, seguito da tecnologia e comunicazioni, manifattura ed enti governativi.

Sul fronte della difesa i ricercatori consigliano agli amministratori di sistema di rimuovere GSocket e tutti i file collegati dai server potenzialmente coinvolti, verificando poi che le connessioni in uscita verso la rete di relay si siano effettivamente interrotte. Viene suggerito inoltre di limitare il traffico in uscita a destinazioni prestabilite e di controllare cron job, servizi systemd e file di avvio della shell alla ricerca di aggiunte sospette. Mantenere aggiornati il sistema operativo e le applicazioni, installando anche la patch per la vulnerabilità Dirty Frag, resta una misura solida contro questo tipo di attacco e contro molti altri.

Fonte: TecnoAndroid