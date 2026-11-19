Una frase apparentemente innocua può nascondere uno stereotipo, alimentare il controllo o contribuire a normalizzare comportamenti prevaricanti. È da questa consapevolezza che nasce “Non sono solo parole. Semina rispetto, un fiore alla volta”, il nuovo progetto educativo presentato da Motorola il 18 novembre a Milano, negli spazi di Spazio Lenovo.

L’iniziativa si rivolge soprattutto alla Generazione Z e affronta il tema della prevenzione della violenza di genere partendo dal linguaggio quotidiano. Per raggiungere ragazze e ragazzi, l’azienda ha scelto uno strumento vicino alle loro abitudini: un videogioco per smartphone sviluppato in collaborazione con Telefono Rosa e Polizia di Stato, con la promozione dell’On. Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulle altre forme di violenza di genere. La scelta della gamification si basa anche sulla diffusione dei videogiochi tra i più giovani. Secondo i dati citati da Motorola, oltre 7 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 17 anni giocano regolarmente e la quasi totalità utilizza dispositivi mobile. Il gioco diventa così un mezzo per introdurre una riflessione su stereotipi, discriminazioni e comportamenti tossici attraverso un’esperienza interattiva.

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Mostri da sconfiggere e parole da trasformare in fiori

Il progetto prende forma in un videogioco in pixel art, disponibile gratuitamente sul sito dedicato motorola.com/it/it/nonsonosoloparole. La protagonista è una figura femminile che attraversa tre fasi della vita: infanzia, adolescenza ed età adulta. Durante il percorso si trova ad affrontare mostri che rappresentano stereotipi, giudizi e frasi discriminatorie incontrati nella quotidianità. Le ambientazioni riproducono luoghi familiari come il parco giochi, la scuola e l’ufficio. Il compito dei giocatori è riconoscere e neutralizzare le espressioni prevaricanti: una volta sconfitti, i mostri si trasformano in fiori e le frasi negative vengono sostituite da messaggi positivi.

Il cambiamento non riguarda soltanto il singolo giocatore. Ogni partecipante può costruire il proprio giardino digitale, condividere il punteggio e invitare altre persone a prendere parte all’iniziativa. I giardini individuali contribuiscono così a creare uno spazio collettivo, una metafora dell’impegno necessario per contrastare gli stereotipi e promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco.

Una guida per riconoscere le relazioni tossiche

Accanto all’esperienza ludica, Motorola mette a disposizione una guida pratica scaricabile dalla pagina dedicata alla responsabilità sociale, motorola.com/it/it/csr. Il documento è stato realizzato con il contributo di esperti e partner istituzionali e affronta temi come il consenso, l’ascolto e la distinzione tra affetto e controllo. La guida fornisce indicazioni per individuare i segnali di una relazione tossica, riconoscere espressioni manipolatorie e capire a chi rivolgersi in caso di difficoltà. L’intento è offrire ai più giovani uno strumento concreto, che vada oltre la sensibilizzazione e aiuti a comprendere quando un comportamento può diventare un campanello d’allarme. I dati richiamati da Motorola evidenziano la dimensione del problema: secondo l’indagine ISTAT 2025, una donna su tre in Italia è vittima di violenza. La Survey TEEN 2024 della Fondazione Libellula segnala inoltre che un adolescente su cinque non riconosce gli abusi e le dinamiche tossiche all’interno delle relazioni di coppia.

Il progetto proseguirà nelle scuole e a Milano

“Non sono solo parole” rappresenta il terzo capitolo di un percorso triennale avviato da Motorola. Nel 2023 l’azienda aveva promosso Responsible Jersey, iniziativa che aveva trasformato lo spazio dello sponsor sulle maglie dell’AC Monza in una piattaforma di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Nel 2024 era arrivata invece “NonMiViolare”, campagna dedicata all’uso consapevole dello smartphone e al contrasto del revenge porn, accompagnata dalla distribuzione di oltre 70mila copie di una guida. Il nuovo progetto sarà promosso attraverso creator, social network e società sportive partner, con successive attività formative negli istituti scolastici. Il videogioco sarà inoltre presente alla Milan Games Week e nelle iniziative organizzate dalla Polizia Postale a Lecco il 19 novembre e a Varese il 20 novembre. Il 25 novembre è previsto anche il coinvolgimento nel convegno nazionale di Telefono Rosa e una presentazione istituzionale a Roma alla presenza dell’On. Martina Semenzato.

Il percorso avrà infine una prosecuzione concreta nel marzo 2027, quando a Milano verrà inaugurato un giardino reale all’interno di uno spazio verde comunale, ispirato alla metafora dei fiori e delle parole positive che caratterizza il videogioco.

Fonte: TecnoAndroid