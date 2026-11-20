Samsung ha deciso di eliminare dal Galaxy Store due applicazioni piuttosto conosciute tra chi usa uno smartphone Galaxy, cioè Quick Measure e AR Doodle. Il margine per scaricarle si sta assottigliando, perché il colosso sudcoreano le toglierà dal proprio negozio digitale entro la fine dell’anno e da quel momento non sarà più possibile installarle. La scelta non si ferma al semplice ritiro dal catalogo, visto che l’azienda interromperà anche il rilascio degli aggiornamenti per entrambi i software.

Chi non vuole rinunciare a questi strumenti farebbe quindi bene a muoversi senza aspettare l’ultimo giorno utile. Una volta sparite dallo store ufficiale di Samsung, le due app non saranno più disponibili per il download, e questo vale sia per chi ci aveva semplicemente fatto un pensiero sia per chi intendeva provarle in un secondo momento. La finestra temporale c’è ancora, ma non è infinita.

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A cosa servono Quick Measure e AR Doodle

Le due applicazioni hanno funzioni molto diverse tra loro, anche se condividono un approccio simile basato sulla fotocamera del telefono. Quick Measure è pensata per chi ha bisogno di prendere misure al volo. Basta inquadrare un oggetto o una superficie per ricavare distanze e dimensioni, senza dover cercare un metro nel cassetto. Un’idea pratica, che trasforma lo smartphone in un piccolo strumento di misurazione sempre a portata di mano.

AR Doodle va invece in tutt’altra direzione ed è l’app che Samsung ha dedicato alla creatività. Permette di tracciare disegni direttamente sulle fotografie e sui video, con la possibilità di aggiungere anche effetti tridimensionali alle riprese. Insomma, uno strumento più ludico, pensato per personalizzare i contenuti scattati o registrati con il proprio dispositivo e renderli un po’ più originali.

Nonostante le differenze, il destino delle due applicazioni è lo stesso. Entrambe usciranno dal Galaxy Store e nessuna delle due riceverà più nuove versioni da parte del produttore, che di fatto ha deciso di chiudere il loro sviluppo.

Le app resteranno utilizzabili ma con qualche limite

C’è però un aspetto che rassicura chi le ha già installate. La rimozione dallo store non significa che dal primo gennaio Quick Measure e AR Doodle smetteranno automaticamente di funzionare. Chi le ha già scaricate sul proprio dispositivo potrà continuare ad aprirle e a usarle come ha sempre fatto, senza che spariscano all’improvviso dallo smartphone.

Samsung ha comunque messo le mani avanti, avvertendo che alcune opzioni potrebbero dare problemi. Il motivo è abbastanza intuibile, dato che senza aggiornamenti le app resteranno ferme alla loro ultima versione disponibile. Chi le usa con una certa frequenza potrebbe quindi imbattersi in qualche funzione che non risponde più come dovrebbe, anche se l’azienda non ha specificato quali strumenti nello specifico potrebbero risentirne.

Per chi non le ha mai installate, invece, la questione è più semplice. Se l’interesse c’è, l’unica strada è scaricare Quick Measure e AR Doodle dal Galaxy Store prima della fine dell’anno, così da averle sul telefono anche dopo la loro uscita dal catalogo. Superata quella data, il download non sarà più possibile e le app potranno essere usate soltanto da chi le avrà già installate in precedenza, con il rischio che alcune funzioni non diano i risultati sperati.

Fonte: TecnoAndroid