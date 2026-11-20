Il quadrante Siri Modular, arrivato su Apple Watch insieme a watchOS 27, si arricchisce di due nuovi stili grafici. A introdurli è watchOS 27.3, aggiornamento attualmente in fase beta che porta a cinque il numero complessivo di configurazioni disponibili. Chi usa questo quadrante avrà quindi più libertà nello scegliere quali informazioni mostrare al polso e in che modo organizzarle sullo schermo.

Per capire la portata della novità conviene partire da com’era il quadrante al momento del debutto. Siri Modular è stato distribuito con tre stili, tutti accomunati da una piccola complicazione lineare posizionata sopra l’orario. Il primo combina un orologio digitale di grandi dimensioni con tre complicazioni circolari. Il secondo affianca un orologio digitale compatto a un riquadro della Smart Stack e alle stesse tre complicazioni circolari. Il terzo, decisamente più essenziale, abbina l’orologio digitale grande al solo riquadro della Smart Stack. Una gamma già discreta, che però non metteva davvero al centro l’assistente vocale.

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Le nuove funzioni Siri arrivate con watchOS 27.3

Credits: TecnoAndroid

Alla base dei nuovi stili ci sono due funzioni dedicate a Siri che Apple introduce proprio con l’aggiornamento in arrivo. Entrambe sono compatibili con Apple Watch Series 12 e con Apple Watch Ultra 4, quindi con i modelli più recenti della gamma. La prima si chiama Siri Recap e sfrutta lo smartwatch per trasformare l’audio in riassunti testuali di alto livello, utili per avere un quadro generale di quanto ascoltato senza dover ripercorrere ogni singolo passaggio.

La seconda novità porta il nome di Live Rewind e permette di consultare la trascrizione degli ultimi 15 secondi di parlato. Uno strumento pensato per quei momenti in cui una frase sfugge e serve recuperarla al volo, senza chiedere a nessuno di ripeterla e direttamente dall’orologio.

Credits: TecnoAndroid

Proprio per dare maggiore visibilità a queste funzioni, i due stili inediti del quadrante Siri Modular mettono in primo piano tre azioni ben precise. La prima è richiamare Siri, la seconda è visualizzare le conversazioni avute con l’assistente, la terza è consultare i Siri Recap su Apple Watch senza dover cercare l’app tra le altre.

Come sono fatti i due stili inediti

Il cuore della novità è un modulo a forma di pillola che ospita tre icone di scelta rapida. Ognuna conduce a una destinazione diversa: le conversazioni con Siri, l’attivazione di Siri AI oppure la sezione dedicata ai Siri Recap all’interno dell’app Siri. Tutto resta a portata di tocco, senza passaggi intermedi né menu da attraversare.

Il primo dei due nuovi stili accoppia un orologio digitale grande al modulo Siri a tre pulsanti, per un risultato pulito e immediato da leggere. Il secondo propone invece un orologio digitale compatto affiancato da un riquadro della Smart Stack e dallo stesso modulo dedicato all’assistente, così da tenere insieme informazioni contestuali e scorciatoie vocali.

Con queste aggiunte gli stili disponibili per Siri Modular salgono a cinque in totale. C’è poi un dettaglio ulteriore che riguarda la configurazione con le tre complicazioni circolari. Anche in quel caso è possibile assegnare un’icona Siri in grado di attivare direttamente Siri AI, così da avere l’assistente sempre a un tocco di distanza pur senza scegliere uno dei nuovi layout introdotti da Apple.

Al momento watchOS 27.3 è disponibile soltanto in versione beta e il rilascio ufficiale è previsto per dicembre.

Fonte: TecnoAndroid