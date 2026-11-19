Un gigantesco data center da circa 14 miliardi di euro potrebbe sorgere a Sutton, piccola cittadina del Massachusetts, e la comunità locale non sembra affatto intenzionata ad accoglierlo a braccia aperte. Dietro il progetto c’è il Kraft Group, che insieme a Unified Global Packaging Group punta a realizzare un campus da 900 MW distribuito su dieci edifici. Per convincere i residenti sul tavolo è finito un argomento piuttosto concreto, cioè un forte taglio delle tasse sulla casa. Il tema dei centri dati negli Stati Uniti è già una patata bollente sul piano politico e il caso di Sutton rischia di diventarne uno degli esempi più accesi.

Secondo la tabella di marcia proposta da Kraft il progetto si svilupperebbe in due fasi ben distinte. La prima si chiuderebbe nel 2029 con l’entrata in funzione dei primi due edifici, poi ne verrebbero aggiunti altri due ogni anno fino al 2033. La valutazione fiscale completa dell’intero campus è prevista entro il 2034.

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Data center Kraft: il richiamo dello sconto fiscale per le famiglie di Sutton

Le stime preliminari degli uffici comunali raccontano numeri che a prima vista fanno gola. Una volta valutati i primi due edifici, il complesso dovrebbe versare circa 9 milioni di euro l’anno di tasse sulla proprietà. Tradotto nelle tasche dei cittadini, il proprietario medio di un’abitazione unifamiliare vedrebbe scendere la propria bolletta fiscale di circa 2.000 euro l’anno, passando da una spesa stimata intorno ai 7.900 euro a circa 5.900 euro.

Il quadro cambia ancora quando tutti e dieci gli edifici saranno pienamente operativi e valutati. A quel punto il data center genererebbe circa 24 milioni di euro all’anno. Il meccanismo è legato a una particolarità del sistema locale, visto che le città del Massachusetts riscuotono soltanto le imposte necessarie a coprire i bilanci annuali approvati. Spostare una parte così consistente del carico sulla struttura di Kraft permetterebbe quindi di ridurre il conto medio di ogni famiglia di circa 5.000 euro l’anno entro il 2035.

Eppure a Sutton lo sconto non basta. Gli abitanti guardano soprattutto ai costi che un impianto di queste dimensioni porterebbe nella loro quotidianità. Un residente ha riassunto così il malcontento generale: “Li piazzano in mezzo ai quartieri delle persone. Li incastrano lì non perché sia il posto giusto ma perché è quello più economico. Finiscono per rovinare la vita di tante persone, distruggono la qualità della vita e il valore di rivendita delle case, solo per guadagnare qualche soldo in più, e questo non è giusto”.

La protesta dei residenti e il peso dell’ordine esecutivo 658

Il fronte del no si è fatto sentire in modo molto visibile. Circa 75 persone hanno partecipato alla riunione del consiglio comunale di Sutton questa settimana e molte di loro esibivano cartelli con scritto “NO DATA CENTERS” e “NO DATA CENTERS IN SUTTON”. Va detto che al momento la cittadina non dispone di alcuna norma urbanistica specifica sui centri dati, e Kraft e Unified Global Packaging non hanno ancora negoziato con la comunità un pacchetto di incentivi.

Proprio su questo punto i residenti hanno in mano una carta importante. L’Executive Order 658 firmato dalla governatrice Maura Healey a settembre 2026 stabilisce che nessun nuovo impianto oltre i 25 MW può ottenere i permessi statali senza un Community Benefits Agreement firmato e approvato dalla comunità che lo ospita. Questo accordo sui benefici per il territorio assegna agli abitanti di Sutton un notevole potere contrattuale nelle trattative che li attendono con i due gruppi.

Non è escluso che le future intese prendano spunto dalla strategia adottata da SpaceX, che sta distribuendo risorse in modo molto mirato per facilitare il percorso dei propri centri dati. L’azienda di Elon Musk finanzia ad esempio l’iniziativa Memphis HOPE attraverso le entrate fiscali generate dal data center Colossus 1. Il programma vale circa 1,7 milioni di euro e prevede un contributo di circa 21.500 euro per ogni richiedente idoneo, destinato alle riparazioni della propria abitazione.

Fonte: TecnoAndroid