Xbox diventa più costosa? Il motivo riguarda le scorte di memorie

Nel mercato globale dell’hardware videoludico si sta aprendo una fase di forte incertezza. Quest’ultima è alimentata dal recente aumento del costo della memoria DRAM. La questione non riguarda solo i produttori di semiconduttori, ma rischia di coinvolgere direttamente i consumatori. Secondo nuove indicazioni interne, i prezzi di Xbox Series X e Series S potrebbero subire un imminente rialzo. Con possibili ripercussioni anche sulla disponibilità delle console. Il quadro attuale è il risultato di una dinamica industriale che ha preso forma nell’ultimo anno. Il valore della memoria RAM è aumentato di oltre il 170% rispetto ai dodici mesi precedenti. A generare tale improvviso squilibrio sarebbe stato l’accordo siglato a ottobre da Samsung e SK Hynix per destinare a OpenAI quasi metà della produzione mondiale di DRAM. L’intesa, concepita per alimentare il progetto Stargate, ha comportato una riduzione sensibile di scorte per le aziende che non avevano accumulato componenti nei periodi di prezzi più bassi.

Xbox più costose per la mancanza di scorte di memorie

Secondo indicazioni interne riportate nel settore, Microsoft rientrerebbe tra i produttori maggiormente esposti. Le scorte non sarebbero sufficienti ad assorbire l’aumento dei costi, e i rappresentanti di vendita avrebbero già segnalato che un rialzo dei prezzi di Xbox Series X e Series S potrebbe diventare inevitabile. A ciò si aggiunge il timore che la disponibilità nei negozi possa ridursi. Di fronte al rischio di un ulteriore aumento per le console Xbox, emerge una riflessione più ampia sul ruolo che l’hardware Microsoft ricopre nell’attuale ciclo generazionale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il probabile rialzo accentuerebbe la distanza rispetto alla concorrenza e renderebbe ancora più complesso definire un pubblico di riferimento in grado di sostenere le vendite. La vicenda, oltre a incidere sulle scelte d’acquisto dei consumatori, offre uno spaccato significativo delle nuove fragilità della catena tecnologica globale. L’interdipendenza tra diversi settori mostra come le decisioni prese in un singolo segmento possano influenzare l’intero mercato. Non resta che attendere e scoprire se il rincaro delle console Xbox si concretizzerà.