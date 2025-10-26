Xbox: la prossima console sarà “premium”

Negli ultimi giorni Sarah Bond, presidente di Xbox, è al centro dell’attenzione. Ciò per una serie di interviste che delineano il futuro della piattaforma di gioco Microsoft. Al di là della promozione dei nuovi dispositivi ASUS ROG Xbox Ally e Xbox Ally X, il discorso si è rapidamente spostato sulle prospettive dell’hardware Xbox e sulle strategie che l’azienda di Redmond intende adottare per la prossima generazione di console. L’attenzione dei fan e degli analisti è stata catturata soprattutto da alcune dichiarazioni di Bond, che ha definito la futura Xbox come un’esperienza “molto premium”. Un’affermazione che ha alimentato il dibattito su quale direzione stia prendendo Microsoft. Il contesto in cui nascono queste riflessioni è complesso. La collaborazione con ASUS per la produzione degli handheld Ally ha mostrato un approccio più aperto verso il mondo PC portatile.

Quale sarà il prossimo futuro per le nuove console?

Nel frattempo, osservatori come Tom Warren di The Verge avanzano ipotesi più radicali. Secondo quest’ultime, la prossima Xbox potrebbe essere, in sostanza, un PC Windows in tutto e per tutto. L’idea trova un indizio nelle parole di Bond, che ha indicato come alcune caratteristiche del futuro hardware siano già presenti nelle Ally, basate proprio su Windows. Se ciò fosse vero, si aprirebbe un nuovo paradigma per la piattaforma Xbox, trasformandola da ecosistema chiuso a un sistema compatibile e integrato con l’universo PC.

Una simile evoluzione solleverebbe questioni fondamentali sul concetto stesso di console. L’attrattiva principale delle Xbox tradizionali risiede nella loro immediatezza, senza la complessità tipica dei computer da gaming. Portare tale semplicità all’interno di un ambiente Windows richiederebbe una profonda revisione dell’interfaccia e dell’esperienza utente. Non a caso, si parla di una possibile “modalità Xbox” integrata nel sistema operativo, capace di coniugare flessibilità e accessibilità. La discussione attuale riguarda il modo in cui Microsoft intende ridefinire il concetto di piattaforma videoludica in un’epoca in cui i confini tra console, PC e cloud gaming si fanno sempre più labili.