Xbox Cloud Gaming, ecco perché Microsoft ha fissato 15 ore al mese

Il tetto di 15 ore mensili applicato da Microsoft a Xbox Cloud Gaming non sarebbe una cifra scelta a caso, ma il punto esatto in cui il servizio smette di costare più di quanto renda. Secondo indiscrezioni raccolte da fonti interne all’azienda, quella soglia coinciderebbe con il cosiddetto punto di pareggio economico, la linea sottile oltre la quale ogni ora di gioco in streaming inizia a generare una perdita per Redmond. Un dettaglio che cambia parecchio la lettura di una decisione che, sulle prime, era sembrata soltanto un giro di vite sugli abbonamenti.

Il quadro annunciato nei giorni scorsi prevede limiti differenziati a seconda del livello di Game Pass. Chi ha sottoscritto il piano Essential avrà cinque ore al mese di cloud, chi è su Premium arriverà a dieci, mentre gli abbonati Game Pass Ultimate potranno spingersi fino a 15 ore. Numeri che, messi in fila, raccontano una gerarchia piuttosto chiara, ma è proprio l’ultimo scalino quello interessante, perché rappresenterebbe il confine oltre cui il conto non torna più.

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Perché ogni ora in più diventa una perdita

Il nodo, a quanto pare, sta tutto nei costi infrastrutturali. Mantenere in piedi una piattaforma di streaming di videogiochi significa tenere accesi server, gestire banda, garantire latenza bassa e disponibilità immediata. Tutte voci che pesano, e che non scalano bene quando un utente decide di usare il cloud come se fosse la sua console principale. Oltre le 15 ore, il costo sostenuto da Microsoft supererebbe i ricavi dell’abbonamento, trasformando gli utenti più assidui in una voce passiva di bilancio.

C’è poi un aspetto che allarga il discorso ben oltre il gaming. Le risorse di Azure sono sempre più contese, con i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale che assorbono capacità a ritmo crescente. In questo scenario il cloud gaming finisce per competere, dall’interno, con un settore che l’azienda considera strategico. Difficile immaginare chi vinca questo braccio di ferro quando si tratta di allocare server.

Una divisione Xbox che taglia ovunque

I nuovi limiti si inseriscono in un percorso più ampio di contenimento delle spese dentro la divisione Xbox, che negli ultimi mesi ha attraversato licenziamenti, cancellazioni di progetti e una crescente ossessione per i margini. Vista così, la scelta sulle ore mensili sembra meno una questione tecnica e più un tassello di una strategia complessiva orientata alla redditività, dove ogni servizio deve dimostrare di reggersi in piedi da solo.

Il tempismo, va detto, non è dei migliori. Il costo dell’hardware da gioco è diventato un ostacolo concreto per moltissime persone, tra console e PC che continuano a salire di prezzo. In teoria, proprio questo dovrebbe rendere lo streaming un’alternativa sempre più allettante nel lungo periodo, una via d’uscita per chi non ha voglia o possibilità di spendere centinaia di euro in una macchina nuova. Nella pratica, però, i problemi legati all’infrastruttura e adesso anche i tetti di utilizzo raccontano un’altra storia.

Il messaggio implicito è che il modello interamente basato sul cloud, quello venduto per anni come il futuro inevitabile del settore, presenta ancora parecchi ostacoli. E soprattutto rischia di essere molto meno conveniente di quanto si immaginasse, sia per chi lo usa sia per chi lo offre. Quindici ore al mese, per un giocatore medio, significano una manciata di sessioni. Per chi sperava di rimpiazzare del tutto una console con un abbonamento, il conto è presto fatto. Resta il fatto che Microsoft ha scelto di rendere pubblico un limite quantificato invece di rallentare il servizio in modo silenzioso o di intervenire sulla qualità dello streaming. Una trasparenza che ha il suo prezzo in termini di percezione, perché mette nero su bianco quanto Xbox Cloud Gaming costi realmente all’azienda ogni volta che qualcuno preme il tasto di avvio.