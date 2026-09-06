MAN eTGX, il camion elettrico che percorre 720 km senza ricarica

Con il nuovo MAN eTGX, il costruttore tedesco alza l’asticella del trasporto elettrico a lunga percorrenza e dichiara fino a 720 chilometri di autonomia senza soste di ricarica intermedie. Un numero che, fino a poco tempo fa, sembrava fuori portata per un camion a batteria. La nuova generazione del mezzo arriva all’IAA Transportation 2026 con un frontale ridisegnato e pacchi batteria aggiornati, due interventi che insieme portano un guadagno di efficienza fino al 3% rispetto alla versione uscente. La presentazione ufficiale è fissata per lunedì 14 settembre, dalle 10:00 alle 10:20, allo stand MAN nel padiglione 11 (D08), dove sarà anche possibile prenotare i test drive direttamente in fiera. Vale la pena segnalarlo perché è la prima volta che MAN Truck & Bus porta a un IAA l’intero portafoglio di camion elettrici, da 12 fino a 50 tonnellate.

Frontale nuovo, batterie più capaci e autonomia in crescita

Il muso del MAN eTGX cresce di 120 mm in avanti. Non è un vezzo stilistico: sfrutta i margini di lunghezza che l’Unione Europea concede ai veicoli a zero emissioni, e serve a migliorare l’aerodinamica. A questo si aggiunge una batteria di nuova generazione capace di immagazzinare il 10% di energia utile in più rispetto a prima. Sommando le due cose si arriva a quel 3% di efficienza guadagnata, che su un mezzo da lunga distanza pesa più di quanto sembri.

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Un altro contributo arriva dal recupero di energia in frenata, potenziato fino al 20%. Restano invece invariati il peso, la combinabilità variabile dei pacchi batteria e la capacità di carico, quindi nessun compromesso sul lato operativo. Su una motrice 4×2 con sei batterie e 552 kWh complessivi, l’autonomia dichiarata sale fino a 660 chilometri. La versione 6×2, che monta una settima batteria per un totale di 644 kWh, arriva fino a 720 chilometri senza fermate intermedie secondo i dati dell’azienda. Cresce anche la scelta di potenze, che ora va da 333 a 598 CV, con quest’ultima motorizzazione pensata per gli impieghi più gravosi.

Ricarica al megawatt e visibilità migliorata dalla cabina

Le soste si accorciano parecchio grazie al connettore MCS (Megawatt Charging System), disponibile come opzione e prodotto in serie da MAN già da luglio. Con una potenza massima di 750 kW il pieno di energia richiede circa trenta minuti, un intervallo che coincide con la pausa di guida obbligatoria del conducente. In pratica il camion si ricarica mentre l’autista riposa, senza tempi morti aggiuntivi.

Il frontale riprogettato però non lavora solo sull’aria. Un parabrezza più basso e un nuovo finestrino ribassato nella portiera lato passeggero migliorano la visuale diretta su pedoni e ciclisti che si trovano davanti o a fianco del mezzo. Una configurazione che, come sottolinea il costruttore, anticipa requisiti normativi destinati a entrare in vigore in futuro. Ad accompagnare il debutto è arrivato il commento di Alexander Vlaskamp, presidente del consiglio di amministrazione di MAN Truck & Bus: “Con il nuovo MAN eTGX facciamo il prossimo grande passo verso la decarbonizzazione del trasporto a lungo raggio: la combinazione tra nuova generazione di batterie, autonomia ulteriormente aumentata e ricarica al megawatt crea un valore economico concreto per i nostri clienti”.

Assistenza alla guida e vita a bordo

Su tutta la gamma MAN arrivano aggiornamenti ai sistemi di assistenza. Il cruise control predittivo EfficientCruise integra in modo più intelligente le informazioni sull’infrastruttura stradale, mentre l’interazione tra FrontDetection, assistente alla svolta e frenata automatica d’emergenza aumenta la protezione degli utenti vulnerabili della strada, anche alle basse velocità.

Il nuovo eTGX porta poi qualche comodità inedita in cabina: ricarica wireless dello smartphone, comandi EasyControl sulla portiera lato passeggero, una presa da 230 Volt ad alta potenza e un blocco meccanico notturno pensato per la sicurezza durante le pause di riposo. Accanto all’elettrico, MAN espone per la prima volta a un IAA anche tutta la gamma con motore convenzionale, dal furgone leggero da 3,5 tonnellate fino alla motrice per trasporti eccezionali da 250 tonnellate, completata da servizi digitali per la disponibilità dei mezzi e da un ecosistema dedicato a ricarica ed energia.