Mario Kart 8 Deluxe, l’update 4.0.0 cambia tutto su Switch 2

Chi pensava che Mario Kart 8 Deluxe fosse ormai un capitolo chiuso deve ricredersi, perché il gioco di corse più venduto di casa Nintendo ha appena ricevuto il corposo aggiornamento 4.0.0, un pacchetto gratuito che porta con sé miglioramenti tecnici pensati soprattutto per Nintendo Switch 2 ma anche una serie di modifiche che toccano tutti i giocatori, console precedente compresa. Un update sostanzioso, arrivato in un periodo particolarmente movimentato sul fronte dei titoli Nintendo.

Fa un certo effetto pensare che un gioco in pista da 12 anni, con un seguito già uscito come Mario Kart World, continui a essere aggiornato con questa cura. Eppure i numeri parlano chiaro: Mario Kart 8 Deluxe resta venduto e giocatissimo, e a quanto pare la casa di Kyoto non ha nessuna intenzione di metterlo in garage. Anzi, lo ha rimesso a punto per farlo girare al meglio sull’hardware nuovo.

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Cosa cambia davvero su Nintendo Switch 2

Il piatto forte dell’update è tutto qui, nel supporto alle caratteristiche della nuova console. La risoluzione viene incrementata per restituire una grafica descritta come più nitida, con supporto per TV e display ad alta risoluzione. Il miglioramento dovrebbe riguardare sia la modalità portatile sia quella con la console inserita nel Dock, quindi in entrambi i casi l’immagine risulta più pulita rispetto a prima.

Poi ci sono i tempi di caricamento, ridotti sia prima delle gare che prima delle battaglie. Merito della maggiore velocità di accesso ai dati garantita da Nintendo Switch 2, un vantaggio hardware che qui si traduce in attese più brevi tra una corsa e l’altra. Piccola cosa, ma per chi macina partite su partite si sente eccome.

Novità grossa anche sul multiplayer locale: ora si arriva fino a otto giocatori, collegando fino a sette controller aggiuntivi (Joy-Con o Pro) a una singola Nintendo Switch 2. Chi ha vissuto le serate con quattro persone strette davanti allo stesso schermo capirà il salto. A questo si aggiunge il supporto per CameraPlay, che permette ai giocatori di comunicare e vedersi durante le partite online, funzione che Nintendo sta spingendo un po’ su tutti i suoi titoli recenti. Con questo aggiornamento gratuito, Mario Kart 8 Deluxe entra ufficialmente nella cerchia dei giochi first party che hanno ricevuto un potenziamento senza costi aggiuntivi per la nuova console. Nel frattempo sono stati annunciati anche due nuovi bundle di Nintendo Switch 2, uno con Mario Kart World e uno con Nintendo Switch Sports Resort.

Le modifiche al gameplay che riguardano tutti

Qui si entra nel territorio che interessa anche chi resta sulla console precedente, perché alcune variazioni sono state applicate a tutti indistintamente. La più evidente riguarda la velocità dei giocatori in corsa, aumentata di un valore equivalente a una moneta. Tradotto: tutti partono con un pizzico di spinta in più rispetto a prima, e l’equilibrio generale delle gare ne risente in modo percepibile.

Cambia anche il comportamento di Boo. Chi usa il fantasmino per diventare invisibile non subisce più rallentamenti, nemmeno finendo fuori strada. Una modifica che rende l’oggetto decisamente più interessante nelle situazioni disperate, quando serve recuperare posizioni tagliando dove capita.

Infine, tutti i percorsi del Booster Course Pass sono stati aggiunti alle impostazioni di regole delle corse Versus. Significa che le piste arrivate con i pacchetti aggiuntivi entrano finalmente nel giro completo delle personalizzazioni, senza più restare in una specie di limbo separato rispetto ai tracciati originali.

Un aggiornamento che, messo tutto insieme, riscrive parecchi dettagli di un gioco che sembrava ormai definito in ogni sua virgola. E che conferma quanto Mario Kart 8 Deluxe continui a occupare un posto centrale nei piani di Nintendo, anche adesso che il testimone è passato ufficialmente a Mario Kart World.