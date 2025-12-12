Xbox 2026: passato e futuro uniti dalla retrocompatibilità

Quando Jason Ronald ha iniziato a parlare con la BBC di portatili da gioco e dell’ecosistema che Microsoft sta costruendo, sembrava una di quelle interviste tranquille, tecniche, quasi “di servizio”. Poi però, quasi con nonchalance, ha lasciato cadere una frase che ha acceso immediatamente la fantasia di chi segue il mondo Xbox: nel 2026 il brand compirà venticinque anni. Un quarto di secolo. E, a quanto pare, non passerà in silenzio.

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Xbox 25 anni: cosa aspettarsi nel 2026

Ronald non ha potuto dire nulla di concreto sulla retrocompatibilità — la domanda era arrivata a bruciapelo, chiedendogli se Microsoft stesse pensando di estendere il supporto anche ad altri giochi dell’era della prima Xbox — ma ha sorriso. Quel tipo di sorriso che dice più delle parole. Ha fatto intendere che il 2026 non sarà un anno qualunque e che, se ci fosse qualcosa da annunciare, quello sarebbe il momento ideale. Non solo per celebrare l’eredità del brand, ma per dare un assaggio di quello che Xbox vuole diventare.

Da qui in avanti, tutto si muove nella zona di confine tra realtà e possibilità, ma è difficile non cogliere il sottotesto. Quando un’azienda mette così tanta enfasi sul proprio anniversario, di solito non si tratta di un semplice “guardate quanti anni abbiamo”. È più un messaggio: “guardate dove stiamo andando”. E ogni rumor recente degli ultimi mesi sembra muoversi nella stessa direzione. C’è chi parla di una Microsoft pronta non solo a svelare la prossima generazione di console prima del previsto, ma di farlo con un approccio diverso dal passato, quasi più vicino al concetto di Steam Machine che a quello di una tradizionale Xbox.

Microsoft prepara il 2026 tra PC e console Xbox

Se davvero l’ecosistema si sposterà sempre di più verso una struttura vicina al mondo PC, la questione della retrocompatibilità potrebbe diventare la chiave per unire passato e futuro senza creare barriere. Non sarebbe solo un modo per riportare alla luce i titoli della prima Xbox, ma per permettere a quella storia di vivere in un contesto più aperto, più flessibile e meno “legato alla scatola nera” sotto il televisore.

Per ora rimangono solo indizi, sguardi complici e qualche frase sfuggita durante le interviste. Ma è evidente che Microsoft si stia preparando a un 2026 importante, forse uno di quelli che cambiano tono a un’intera generazione di giocatori. E, anche se non sappiamo esattamente cosa arriverà, l’idea che il venticinquesimo anniversario possa essere il punto di svolta rende l’attesa sorprendentemente elettrica.