Alcune copie alterate di WinRAR e Windows Media Player, insieme ad altri programmi piuttosto noti nel mondo Windows, possono avviare codice malevolo nel momento stesso in cui vengono aperte. A individuarle sono stati i ricercatori di ReversingLabs, che hanno dato il nome di BubbleLoader al componente usato per caricare altro malware sul computer. Non si parla quindi di una falla nei programmi originali ma di versioni manomesse da qualcuno, e la differenza conta parecchio per capire come comportarsi.

Per chi ha WinRAR installato sul proprio PC la domanda da porsi è una sola, cioè da dove arriva quella copia. Nei file scaricabili dalle pagine ufficiali dei produttori, almeno per il momento, i ricercatori non hanno segnalato la presenza di BubbleLoader. Il rischio riguarda invece le versioni ritoccate che girano lontano dai canali ufficiali, quelle che magari si trovano cercando in fretta un installatore senza fare troppo caso alla fonte.

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Quali programmi sono finiti nel mirino

L’elenco dei software coinvolti non si ferma al popolare compressore di archivi e allo storico lettore multimediale di Windows. Nella lista compaiono anche Firefox Launcher e il debugger x64dbg, due strumenti che con la gestione dei file compressi o con la riproduzione di musica e video hanno poco a che spartire. Si tratta insomma di programmi che svolgono lavori molto diversi fra loro, e proprio questa varietà fa capire che chi ha messo in piedi la manomissione non si è concentrato su una sola categoria di utenti.

Il meccanismo, nei campioni analizzati, era tanto semplice quanto efficace. Il nome del file e la presenza di un’applicazione riconoscibile potevano dare l’impressione di avere davanti un eseguibile del tutto normale. Chi apriva il programma per usarlo come al solito si ritrovava quindi a far partire, senza accorgersene, anche il codice aggiunto dagli autori della modifica. Il software funzionava e faceva ciò che ci si aspettava, mentre in parallelo entrava in azione la parte nascosta.

Va ricordato che BubbleLoader non rappresenta il malware finale. Il suo compito, stando a quanto descritto dai ricercatori, è quello di fare da apripista e caricare altro malware. In altre parole è il pezzo che spalanca la porta, mentre quello che entra dopo può essere qualcos’altro.

Come scaricare i programmi senza correre rischi

Al momento non è chiaro in che modo queste versioni modificate siano arrivate agli utenti, anche perché ReversingLabs non indica un canale di diffusione preciso. Proprio questa incertezza rende ancora più importante prestare attenzione a ogni download, soprattutto quando riguarda programmi molto diffusi come WinRAR o Windows Media Player.

Fonte: TecnoAndroid