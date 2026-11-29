Una semplice pausa per sgranchirsi le gambe tra le palme di Elche si è trasformata in una delle scoperte più curiose degli ultimi anni per l’arte paleolitica nella penisola iberica. Protagonista della vicenda è Sergio Ripoll, cattedratico di Preistoria e Archeologia alla UNED, che nella sua lunga carriera ha lavorato in grotte, laboratori, biblioteche e uffici. Per una di quelle ironie tipiche della vita accademica, però, uno dei suoi ritrovamenti più sorprendenti è arrivato durante una passeggiata nel Palmeral di Elche, a pochi passi dalla sede universitaria. Da quel momento la conta è salita fino a 361 figure incise nella pietra.

Tutto comincia nel febbraio del 2023. Ripoll si trovava in città per sorvegliare gli esami della UNED e aveva deciso di prendere un po’ d’aria. Camminando nei dintorni della facoltà ha notato una piccola pietra calcarea con delle strane incisioni, e il suo istinto di specialista si è acceso subito. All’inizio prevaleva lo scetticismo, perché trovare segni preistorici in piena vista e nel mezzo di una città sembrava improbabile. L’idea però continuava a ronzargli in testa e qualche ora dopo è tornato sul posto. La luce radente del tramonto gli ha permesso di distinguere con maggiore chiarezza diverse figure.

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A quel punto, più sicuro, ha condiviso la scoperta con Manuel García Rodríguez, geologo della UNED e membro della stessa commissione d’esame. Nei giorni successivi Ripoll ha continuato a esplorare l’area del Palmeral trovando altri otto pezzi con decorazioni apparentemente paleolitiche, e ha informato anche i responsabili della facoltà. La parte più singolare arriva esattamente un anno dopo, nel febbraio del 2024, quando Francisco Javier Muñoz Ibáñez, docente di Preistoria della UNED, si è ritrovato nella stessa identica situazione. Anche lui era a Elche per gli esami e anche lui si è imbattuto in altri due frammenti segnati da incisioni millenarie. “All’inizio, come tutti, non riuscivo a credere che in pieno Palmeral di Elche potesse esserci arte paleolitica, ma vedendo le decorazioni delle placchette la loro paternità era innegabile”, ha raccontato, parlando di un misto di emozione, nervosismo e orgoglio.

Arte paleolitica a Elche: unidici pietre e 361 figure da decifrare

Al di là dell’entusiasmo iniziale, i ricercatori hanno continuato a studiare le 11 pietre per capirne meglio le origini, e il lavoro è confluito in un articolo scientifico pubblicato sul Journal of Anthropological and Archaeological Sciences, firmato tra gli altri da Ripoll e Muñoz Ibáñez. Lo studio ha già attirato l’attenzione degli accademici perché colma un vuoto geografico nella conoscenza delle manifestazioni artistiche del Paleolitico sul versante mediterraneo della penisola. “Era molto strano che a Valencia, nel nord di Alicante e a Murcia ci fossero e che in questa regione non ne fossero state scoperte”, ammette Muñoz.

Si tratta di ciottoli e placchette di calcare tra 7,4 e 14,9 centimetri, piccoli oggetti che colpiscono soprattutto per l’enorme quantità di figure. Di solito se ne trovano una, due o tre, mentre qui la sovrapposizione di elementi ricorda più l’arte rupestre che quella mobiliare. In totale si contano 361 figure tra cui spiccano cavalli, capre, corvi e uri, insieme a segni e motivi lineari. Analizzarle non è stato facile, visto che gran parte dei solchi è profonda meno di un millimetro e molte immagini si accavallano puntando in direzioni diverse. Grazie alla scansione tridimensionale e al trattamento digitale delle immagini, il gruppo ha individuato almeno due artisti con stili distinti. E poiché il 55% delle teste incise guarda a sinistra e il resto a destra, gli studiosi sospettano la presenza di disegnatori sia mancini sia destrimani.

Quanto sono antiche e cosa nasconde il sottosuolo

Stabilire l’età dei reperti è stata un’altra sfida. Le pietre sono state recuperate in superficie, su un terreno alterato da costruzioni moderne e fuori dal loro contesto archeologico originale, quindi la datazione basata sugli strati non era praticabile. Gli esperti si sono affidati allo stile e al modo di rappresentare alcuni dettagli, come le criniere e le orecchie dei cavalli. La conclusione è che le incisioni possono risalire al Paleolitico superiore, circa 20.000 anni fa, con indizi riconducibili a diverse fasi di quel periodo.

La domanda inevitabile riguarda il motivo per cui quelle pietre si trovassero proprio lì e se il Palmeral possa custodire i resti di un insediamento. L’ipotesi non è campata in aria, dato che fino all’arrivo degli andalusi la zona non ha subito un’alterazione umana massiccia. I ricercatori vogliono ora usare un georadar per pianificare futuri sondaggi e scavi, con l’intenzione di chiedere un permesso di prospezione per verificare se il giacimento originario si sia conservato almeno in parte. Il progetto ha già un nome, UNEDXPECTED, un gioco di parole che richiama le circostanze inaspettate dei primi ritrovamenti.

Fonte: TecnoAndroid