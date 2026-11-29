Con la forgiatura dell’Unico Anello nel settimo episodio de Gli Anelli del Potere si riaccende una domanda che i fan di Tolkien si portano dietro da decenni: quell’oggetto è soltanto uno strumento oppure possiede una vita propria? La scena in cui Sauron riesce finalmente a creare l’anello destinato a dominare tutti gli altri è stata accolta come un momento chiave della serie, ma ha lasciato dietro di sé parecchie perplessità. Soprattutto su un punto delicato, cioè quanto la produzione abbia rispettato l’ambiguità che lo scrittore aveva scelto di lasciare intorno alla natura del suo oggetto più celebre.

L’incubo di Galadriel diventa realtà

Per Galadriel si tratta della paura peggiore che prende forma. Quello che temeva è accaduto davvero e lo spettatore assiste al momento esatto in cui il destino della Terra di Mezzo viene segnato. Il fuoco, il metallo, la mano di Sauron che plasma l’anello capace di piegare al proprio volere tutti gli altri. Sulla carta è uno dei passaggi più attesi dell’intera vicenda, quello verso cui la narrazione si stava muovendo fin dall’inizio, e il settimo episodio lo mette in scena senza giri di parole.

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Proprio qui però nascono i dubbi. Il modo in cui la forgiatura viene raccontata ha spinto molti a interrogarsi su cosa la serie voglia suggerire a proposito dell’Anello. Non è una questione da appassionati pignoli, o almeno non solo. La natura di quell’oggetto è uno dei nodi più affascinanti dell’opera di Tolkien e qualsiasi adattamento che decida di mostrarne la nascita si trova inevitabilmente a dover prendere posizione, anche quando preferirebbe non farlo.

Un oggetto con una personalità propria?

Il cuore del dibattito è tutto qui. L’Unico Anello ha una propria personalità? È in qualche modo vivo, dotato di una volontà che va oltre quella del suo creatore? Oppure è semplicemente il contenitore del potere di Sauron, un artefatto che agisce soltanto come estensione di chi lo ha forgiato? Tolkien non ha mai sciolto del tutto questo nodo e quella zona d’ombra è diventata nel tempo parte integrante del fascino dell’Anello. Lasciare il lettore sospeso tra le due interpretazioni era una scelta precisa, che rendeva l’oggetto ancora più inquietante.

Per una serie televisiva la faccenda si complica. Le immagini tendono a dire di più rispetto alle parole e ogni dettaglio visivo può spostare l’equilibrio verso una lettura o verso l’altra. Ecco perché la scena della forgiatura è finita sotto la lente degli spettatori più attenti, che si chiedono se Gli Anelli del Potere abbia mantenuto intatta quell’ambiguità oppure abbia scelto una strada più netta. La discussione ruota proprio attorno all’idea che l’Anello possa avere una personalità tutta sua, un tema che la serie ha portato in primo piano mostrando la nascita dell’oggetto destinato a dominare tutti gli altri anelli.

Il settimo episodio ha quindi consegnato al pubblico l’immagine di Sauron che porta a termine il suo progetto e realizza ciò che Galadriel aveva sempre temuto, con il destino della Terra di Mezzo ormai compiuto nel momento stesso in cui l’Unico Anello prende forma tra le sue mani.

Fonte: TecnoAndroid