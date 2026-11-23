Un attacco alla supply chain che ha colpito Optimizely ha portato codice JavaScript malevolo su decine di siti molto frequentati, da Zoom a CNN, passando per Fox News, BBC, Salesforce e GitLab. Chi li ha visitati si è ritrovato esposto, senza accorgersene, a script pensati per rubare criptovalute e dati delle carte di pagamento, oltre che per sfruttare vulnerabilità nei dispositivi iOS.

Optimizely è una piattaforma che le aziende usano per sperimentare e personalizzare i propri siti web. Per funzionare carica i suoi file JavaScript direttamente nelle pagine dei clienti, ed è proprio lì che si è aperto il varco. La società ha confermato che gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità nella procedura di registrazione degli account Experimentation per iniettare codice dannoso in alcuni progetti, trasformando i siti appoggiati alla piattaforma in veicoli di malware. L’azienda spiega di aver chiuso il percorso vulnerabile e rilasciato una correzione. Ha poi rimosso il codice dai progetti coinvolti, terminato le sessioni attive, revocato i token e reimpostato gli accessi degli utenti interessati. In più ha bloccato la distribuzione di qualsiasi codice tramite Cloudflare e ha avvisato tutti i clienti colpiti, mentre le indagini vanno avanti.

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I siti finiti nel mirino

A scoprire l’attacco è stato il ricercatore di sicurezza Scott Helme, che analizzando 1.611 script della piattaforma ha individuato 188 file infetti appartenenti a 178 organizzazioni. Lo script malevolo è stato caricato, o almeno ci ha provato, su siti come Zoom, KLM, GitLab, BBC, Scheels, CNN, American Girl, ManageBuilding, Smartsheet, Stamps.com e Salesforce. Nell’elenco compaiono anche Fox News, Mutual of Omaha, American Eagle, Air France, Change.org, HSBC Insurance, Bitly, IG, UNICEF USA e perfino il sito della stessa Optimizely.

Salesforce ha confermato di essere al lavoro sulle modifiche sospette agli script presenti su alcune sue pagine. Per precauzione ha disattivato gli script di Optimizely su tutte le istanze, sia di anteprima sia di produzione, e assicura che informerà senza indugi i clienti qualora emergessero accessi non autorizzati ai loro dati.

Cosa faceva il codice malevolo

Il codice iniettato serviva a richiamare un secondo script, chiamato track.js, ospitato su un dominio controllato dagli aggressori. Le tecniche cambiavano da file a file. In alcuni l’indirizzo compariva in chiaro, in altri era nascosto con la codifica Base64 e decodificato al momento. Helme ha trovato anche una variante capace di eseguire una copia del codice già incorporata nel caso in cui lo script remoto venisse bloccato.

Le funzioni erano parecchie. Lo script sorvegliava le pagine alla ricerca di indirizzi di portafogli di criptovalute e li sostituiva con quelli dei criminali per dirottare i trasferimenti. Cercava inoltre numeri di carta, date di scadenza e codici di sicurezza inseriti nei moduli, per poi spedirli ai server degli attaccanti. Su iPhone e iPad caricava altro codice, ricondotto agli exploit kit Coruna e DarkSword, che prendono di mira diverse versioni di iOS. Non mancava la raccolta di cookie, indirizzi delle pagine visitate e screenshot.

Al 16 novembre i portafogli presenti nello script avevano ricevuto circa 6.000 euro in transazioni, con la fetta più consistente in Bitcoin. Alcuni di quegli indirizzi però erano attivi già prima dell’attacco, quindi non si riesce a stabilire con precisione quanto sia stato sottratto durante la campagna.

Pulizia in corso e precauzioni per gli utenti

Dopo l’intervento di Optimizely, alle 21:52 UTC del 16 novembre solo uno dei 188 file compromessi conteneva ancora codice dannoso. La prima iniezione osservata risale alle prime ore del mattino dello stesso giorno, ma non è chiaro da quanto tempo esistesse la falla né quanti visitatori siano stati raggiunti dal malware.

Chi ha navigato sui siti coinvolti il 16 novembre farebbe bene a ricontrollare eventuali trasferimenti in criptovaluta fatti in quelle ore, verificando che l’indirizzo di destinazione non sia stato rimpiazzato. Chi ha inserito i dati della carta dovrebbe tenere d’occhio l’estratto conto e contattare l’emittente davanti a movimenti strani. Per chi usa iPhone e iPad il consiglio è installare gli ultimi aggiornamenti di iOS e iPadOS, visto che gli exploit puntavano a versioni meno recenti. Attenzione anche ad attività anomale sugli account, soprattutto se durante la navigazione era aperta una sessione su servizi sensibili.

Fonte: TecnoAndroid