Chi sente ancora la mancanza di Mass Effect ha con ogni probabilità già messo nel mirino Exodus, l’avventura fantascientifica che si presenta senza giri di parole come erede spirituale della celebre saga di BioWare. Nelle ultime ore sono arrivati i requisiti PC ufficiali del gioco, diffusi quasi in sordina, e il messaggio che ne esce è piuttosto chiaro: per giocarlo in 4K con i dettagli al massimo servirà una macchina davvero robusta.

A sviluppare il titolo è Archetype Entertainment, uno studio che può contare su alcune figure chiave della BioWare dei tempi d’oro. Il nome più noto è quello di James Ohlen, che per ben 22 anni ha ricoperto il ruolo di Creative Director nella casa che ha dato vita a Mass Effect. Un pedigree del genere spiega bene perché attorno a Exodus si sia creata parecchia attesa tra gli appassionati di giochi di ruolo spaziali. Ora, con le specifiche tecniche finalmente sul tavolo, chi gioca su computer può iniziare a fare due conti sul proprio hardware.

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Dal Full HD a 30 fps fino al QHD a 60 fps

La configurazione minima punta a far girare il gioco in Full HD, cioè a 1080p, con un obiettivo di 30 fotogrammi al secondo. Sul fronte processore bastano un Intel Core i5 10400 oppure un AMD Ryzen 5 3600, mentre per la parte grafica vengono indicate una NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6 GB o una AMD Radeon RX 6600 da 8 GB. Servono poi 16 GB di RAM in dual channel, 110 GB liberi su un SSD SATA e un sistema operativo tra Windows 10 e Windows 11, con supporto a DirectX 12 e Shader Model 6.

Salendo di livello si arriva alla configurazione consigliata, pensata per il 2K, quindi QHD a 1440p, con 60 fps stabili come traguardo. Qui le richieste crescono in modo evidente. Come CPU vengono suggeriti un Intel Core i7 11700 o un AMD Ryzen 5 7600, mentre la scheda video deve essere almeno una NVIDIA GeForce RTX 3080 da 10 GB oppure una AMD Radeon RX 7700 XT da 12 GB. La memoria resta ferma a 16 GB in dual channel e lo spazio richiesto è sempre di 110 GB su SSD, anche se in questo caso viene raccomandato un modello NVMe. Invariati invece sistema operativo e versione delle DirectX.

Il profilo Enthusiast e il dubbio sull’upscaling

Il vero salto si vede nella fascia Enthusiast, quella dedicata al 4K UHD a 2160p con 60 fotogrammi al secondo. Per raggiungere questo obiettivo servono processori di ultima generazione come Intel Core Ultra 7 265K o AMD Ryzen 7 9800X3D, accompagnati da una NVIDIA GeForce RTX 5080 da 16 GB oppure da una AMD Radeon RX 9070 XT, anch’essa da 16 GB. Curiosamente la RAM non cambia e rimane a quota 16 GB in dual channel, così come non varia lo spazio di archiviazione, sempre pari a 110 GB su SSD con preferenza per gli NVMe. Anche in questo caso il gioco funziona su Windows 10 e Windows 11 con DirectX 12 e Shader Model 6.

Manca però un’informazione tutt’altro che secondaria. Dalle tabelle diffuse dallo studio non si capisce se questi valori tengano conto delle tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e soluzioni simili. Se le prestazioni indicate fossero raggiungibili senza questi aiuti, Exodus potrebbe essere considerato un titolo tutto sommato gestibile per gli standard attuali. In caso contrario il discorso cambierebbe parecchio, e il gioco rischierebbe di trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per chi mette sotto torchio schede grafiche e processori nei test. C’è poi un altro aspetto che lascia qualche perplessità, perché in nessuno dei tre profili viene specificato il livello di qualità dei dettagli grafici.

Fonte: TecnoAndroid