Google sta preparando una novità per il Google Play Store che riguarda una delle sezioni rimaste più ferme dal giorno del loro debutto, ovvero le Raccolte. L’obiettivo è rendere più semplice e immediato l’accesso ai contenuti consigliati dalle applicazioni già installate sullo smartphone, riunendoli in un unico feed personalizzabile che prenderà il nome di “Today”, in italiano “Oggi”. Un solo spazio quindi, al posto di tanti piccoli angoli sparsi qua e là.

Fino a questo momento le Raccolte, raggiungibili anche direttamente dalla schermata home del telefono, non hanno vissuto cambiamenti di rilievo. Sono rimaste più o meno identiche a come erano state presentate all’inizio e proprio su questo punto a Mountain View sembrano intenzionati a mettere mano. Il ritocco riguarda il Play Store nel suo funzionamento quotidiano, perché tocca il modo in cui gli utenti scoprono e ritrovano i suggerimenti delle app che usano ogni giorno.

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Dove nasce la scheda Today e dove si trova

La modifica è emersa dall’analisi del codice della versione 54.4.11 del Google Play Store. Si tratta di una funzione nascosta tra le righe dell’applicazione e che al momento non è ancora disponibile al pubblico. Chi aggiorna lo store adesso non troverà nulla di nuovo, almeno per il momento, dato che tutto quello che si sa arriva dall’esplorazione del codice e dalle schermate realizzate attivando la funzione in anticipo.

Proprio quelle catture permettono già di farsi un’idea abbastanza precisa di come sarà organizzata la nuova sezione. La scheda Today compare accanto ad “App Library”, voce che nella versione italiana diventa “Raccolta di app”. Due elementi affiancati, con una divisione piuttosto netta dei compiti: da una parte l’elenco ordinato delle applicazioni presenti sul dispositivo, dall’altra un flusso di contenuti pensato per essere sfogliato con calma, un po’ come si fa con una bacheca aggiornata di continuo.

A cosa servirà il nuovo feed del Play Store

Lo scopo principale è evitare di dover saltare continuamente da una categoria all’altra. Con il nuovo feed sarà possibile consultare in un solo posto le raccomandazioni provenienti da più applicazioni, senza andare a cercare i consigli app per app. Un approccio più ordinato e meno dispersivo, che concentra in un unico punto quello che oggi risulta frammentato in sezioni diverse e che spesso finisce per passare inosservato.

Un esempio concreto aiuta a capire meglio come funzionerà il tutto. Sullo smartphone utilizzato per la prova, la sezione Oggi mostrava le playlist preferite di Spotify insieme ai suggerimenti relativi ai videogiochi disponibili sul Play Store. Musica e giochi convivevano quindi nella stessa schermata, uno sotto l’altro, segno che il nuovo spazio non è legato a un singolo tipo di contenuto ma attinge da fonti differenti in base alle app installate sul dispositivo. Ed è proprio questa varietà a dare senso all’idea di un feed unico, capace di mettere insieme proposte che altrimenti resterebbero separate.

Per ora la funzione resta confinata al codice della versione 54.4.11 e gli utenti non possono ancora vederla sui propri telefoni. Le Raccolte, rimaste praticamente immutate fin dal loro arrivo, si preparano però a ricevere il primo vero cambiamento con l’aggiunta della scheda Today, collocata al fianco della Raccolta di app e dedicata ai contenuti suggeriti dalle applicazioni presenti sullo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid