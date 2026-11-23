Mancano ormai circa due mesi alla fine del supporto per Windows Server 2016, e Microsoft ha scelto di ricordarlo ancora una volta ai propri clienti. Superata quella soglia il sistema operativo per server non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, una prospettiva che riguarda da vicino tutte le organizzazioni che continuano a farci girare sopra servizi e infrastrutture.

Non è il primo avviso. Già a ottobre l’azienda di Redmond aveva annunciato la chiusura del supporto esteso, invitando gli utenti a spostarsi su Windows Server 2025. Il percorso di Windows Server 2016 era cominciato il 12 ottobre 2016, quando la piattaforma era diventata disponibile per tutti, circa un mese dopo la presentazione ufficiale durante Ignite, la conferenza annuale di Microsoft che quell’anno si era tenuta a settembre. Il supporto principale si era invece concluso quasi 4 anni fa, a gennaio 2022, e da allora il sistema è andato avanti soltanto con la copertura estesa, che terminerà il 13 gennaio 2027.

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Cosa cambia dal 13 gennaio 2027

Nella stessa data Microsoft interromperà anche il supporto a tutte le funzionalità di Windows Server 2016 Essentials, compreso Remote Web Access e le altre caratteristiche specifiche di questa edizione. Lo stop quindi non lascia fuori nessuna variante del prodotto.

La società lo ha messo nero su bianco in un aggiornamento pubblicato nel proprio centro messaggi: «Il 13 gennaio 2027 tutte le edizioni di Windows Server 2016 raggiungeranno la fine del supporto esteso. L’aggiornamento di sicurezza di Windows di gennaio 2027 sarà l’ultimo rilasciato durante il supporto esteso». Nella stessa comunicazione viene precisato che, dopo quella scadenza, le patch mensili continueranno ad arrivare solo sui dispositivi Windows Server 2016 iscritti al programma Extended Security Updates (ESU). Chi non aderisce rimarrà di fatto senza protezioni aggiornate.

La strada verso Windows Server 2025

Prima che le correzioni smettano di arrivare, Microsoft consiglia agli amministratori IT di passare a Windows Server 2025. La nuova versione aveva iniziato a circolare tra i Windows Insider a gennaio 2024 per poi raggiungere la disponibilità generale a novembre dello stesso anno. Per chi preferisce valutarla con calma prima di distribuirla in tutta l’azienda è disponibile una prova gratuita di 180 giorni, scaricabile dal Microsoft Evaluation Center.

Windows Server 2025 rappresenta l’ultima release LTSC, il canale di manutenzione a lungo termine pensato per Windows Server. Il supporto principale durerà fino a novembre 2029, mentre quello esteso proseguirà per altri cinque anni, fino al 14 novembre 2034. Un orizzonte decisamente lungo, che offre margine a chi deve pianificare migrazioni complesse. Ulteriori dettagli sulle date di assistenza dei vari prodotti si trovano nella pagina delle domande frequenti sul ciclo di vita di Windows oppure tramite lo strumento di ricerca dedicato alla Lifecycle Policy.

Il promemoria su Windows Server 2016 arriva in un periodo piuttosto movimentato per il calendario di Microsoft. Il mese scorso l’azienda ha comunicato che i dispositivi con Windows 11 24H2 nelle edizioni Home e Pro hanno smesso di ricevere sia gli aggiornamenti di sicurezza sia le anteprime non legate alla sicurezza, suggerendo di installare Windows 11 2026 Update per passare a Windows 11 26H2.

Venerdì scorso, infine, è arrivato un altro richiamo, questa volta dedicato a Windows 10 Enterprise LTSC 2021, l’edizione alleggerita di Windows 10 pensata per i dispositivi destinati a compiti critici. Il suo supporto principale terminerà a gennaio e, da quel momento, i clienti potranno iscriversi al programma Extended Security Updates in attesa di effettuare il passaggio a Windows 11 Enterprise LTSC 2024.

Fonte: TecnoAndroid