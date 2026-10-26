WINDTRE, offerte verso la proroga al 29 novembre: un’eccezione

Il portafoglio WINDTRE di offerte per rete fissa e rete mobile si prepara a ricevere l’ennesima proroga, con una nuova scadenza fissata a fine novembre 2026. Fa eccezione soltanto una promozione, che per ora resta valida fino a fine ottobre 2026. Si tratta di un’indiscrezione che l’operatore non ha ancora ufficializzato, quindi date e condizioni potrebbero subire qualche ritocco prima di diventare definitive.

Il movimento arriva in parallelo alle novità sugli smartphone a rate, tra cui spicca la disponibilità del nuovo iPhone Duo. Oltre ai dispositivi, l’operatore sistema anche il resto della gamma. Oggi le offerte consumer standard, sia mobili sia fisse, hanno come termine il 25 ottobre 2026. Con l’aggiornamento atteso nei prossimi giorni, a parte alcune novità già introdotte di recente sul fronte fisso, l’intero pacchetto verrà allungato fino al 29 novembre 2026, salvo cambiamenti. Per chi stava valutando un’attivazione, quindi, il calendario si sposta in avanti di circa un mese senza che le condizioni attuali vengano toccate.

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Prezzo Bloccato 24 Mesi resta in piedi fino a fine novembre

Dentro questa estensione rientra anche la promozione Prezzo Bloccato 24 Mesi, partita lo scorso 1° luglio 2026. Il meccanismo è piuttosto lineare. Chi rispetta le condizioni previste ottiene un prezzo garantito per 2 anni sulle offerte fisse e mobili WINDTRE pensate per la convergenza con Energia, Assicurazioni o WINDTRE Protetti. In pratica il blocco del canone è legato all’abbinamento della linea con uno di questi servizi. Attualmente valida fino al 25 ottobre 2026, anche questa iniziativa slitterà al 29 novembre 2026, sempre salvo variazioni.

Rete fissa tra Super Fibra, Netflix e FWA 5G

Sul versante della rete fissa la sostanza non cambia. Rimangono disponibili senza modifiche le attuali proposte, comprese le offerte Super Fibra in FTTC o Fibra FTTH e Super Internet Casa 5G basata sulla tecnologia FWA 5G. Va ricordato però che per le attivazioni dal 1° ottobre 2026 è stato introdotto un nuovo contributo iniziale di 10 euro, addebitato nella prima fattura come anticipo per il modem incluso nelle offerte di casa.

Dal 19 ottobre 2026 è inoltre partita una promo Limited Edition riservata a tutte le nuove attivazioni della gamma WINDTRE Super Fibra & Netflix, cioè le soluzioni che comprendono l’abbonamento alla nota piattaforma di streaming. Il vantaggio consiste nel primo mese di Netflix gratis, ottenuto attraverso uno sconto in fattura pari al valore di una mensilità del servizio. Questa iniziativa resterà attiva almeno fino al 29 novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

Capitolo FWA 5G. Dal 15 giugno 2026 anche nei negozi è possibile azzerare il costo di attivazione rateizzato per tutte le versioni di Super Internet Casa 5G. La promozione, oggi in scadenza il 25 ottobre 2026, verrà prorogata fino al 29 novembre 2026 insieme al resto dell’offerta. Per applicarla i rivenditori WINDTRE continueranno a inserire il coupon “FWAZERO” al momento dell’attivazione di una linea fissa in FWA, esattamente come avviene adesso.

Discorso diverso per la fibra su rete Open Fiber. Dal 24 agosto 2026 nei punti vendita dell’operatore è disponibile l’azzeramento del costo di attivazione rateizzato anche per chi sceglie Super Fibra in tecnologia FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps nelle cosiddette Aree A&B coperte da Open Fiber, ovvero le grandi zone urbane dove si trovano le principali città italiane. Qui però la scadenza non si allinea alle altre. Dopo la prima proroga arrivata a ottobre 2026, questa promo resterà valida solo fino al 31 ottobre 2026, salvo variazioni. In fase di sottoscrizione i rivenditori devono inserire il codice sconto “ZEROATT”.

Fonte: TecnoAndroid