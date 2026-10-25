Mac Mini M6 scende a 999 euro su Amazon, sconti anche su M5 Pro

Il Mac Mini con chip M6 è di nuovo in offerta su Amazon e stavolta il ribasso riguarda più di una configurazione. Il piccolo desktop di Apple scende a 999 euro nella versione da 256 GB, mentre il taglio da 512 GB viene proposto a 1.199 euro. Tra i modelli scontati compare anche la variante più muscolosa con M5 Pro, che arriva a 1.899 euro. C’è poi la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate mensili senza interessi, un dettaglio che per molti può fare la differenza al momento dell’acquisto.

Si tratta quindi di tre proposte diverse, pensate per esigenze e budget differenti. Conviene guardarle una per una, perché la distanza di prezzo tra il modello d’ingresso e quello più spinto è tutt’altro che trascurabile.

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Mac Mini con M6, le due versioni in sconto

La configurazione base del Mac Mini M6 monta una CPU a 12 core affiancata da una GPU anch’essa a 12 core, con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di archiviazione. Il colore è argento. Il prezzo di listino su Amazon è di 1.079 euro, ma in questo momento il computer si porta a casa con 999 euro. Il risparmio è di 80 euro, pari a circa il 7%, e soprattutto consente di scendere sotto la soglia psicologica dei mille euro.

Chi preferisce avere più spazio di archiviazione può puntare sul modello da 512 GB. La scheda tecnica per il resto è identica, quindi stesso chip M6 con CPU e GPU a 12 core e stessi 16 GB di memoria unificata. Qui il prezzo passa da 1.299 a 1.199 euro, con un taglio di 100 euro che corrisponde più o meno all’8%. La differenza tra le due versioni con M6 è di 200 euro, e tutto si gioca sulla capienza interna. Per chi lavora spesso con file pesanti o semplicemente non vuole ritrovarsi con il disco pieno dopo pochi mesi, il raddoppio dello spazio è un argomento piuttosto convincente.

La variante con M5 Pro e il pagamento a rate

Il gradino più alto di questa promozione è occupato dal Mac Mini con M5 Pro. In questo caso le specifiche cambiano in modo netto, con una CPU a 15 core, una GPU a 16 core, 24 GB di memoria unificata e 512 GB di archiviazione. Anche questo esemplare è in finitura argento. Il prezzo pieno è di 2.029 euro e ora scende a 1.899 euro, con un risparmio di 130 euro, vale a dire intorno al 6%.

Messa a confronto con il modello M6 da 512 GB, la versione con M5 Pro costa 700 euro in più. In cambio offre più core sia sul fronte del processore sia su quello grafico, oltre a 8 GB di memoria unificata aggiuntivi. Lo spazio interno invece resta lo stesso. È una scelta che ha senso soprattutto per chi sa già di aver bisogno di quella potenza extra, mentre per un uso più tradizionale le versioni con M6 restano le più equilibrate sul piano del prezzo.

Sul fronte del pagamento c’è la formula in 5 rate mensili senza interessi. Facendo due conti, il modello con M5 Pro si traduce in cinque rate da circa 380 euro ciascuna. Applicando lo stesso calcolo alle versioni con M6, si arriva a poco meno di 200 euro al mese per la configurazione da 256 GB e a circa 240 euro per quella da 512 GB.

Prezzi verificati e possibili variazioni

Le tre offerte sul Mac Mini sono state verificate il 24 ottobre 2026 alle 16:50. Come capita spesso con le promozioni su Amazon, i prezzi possono cambiare anche nel giro di poche ore, quindi le cifre indicate potrebbero non essere più valide a distanza di tempo.

Fonte: TecnoAndroid