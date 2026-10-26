PlayStation 5, disattiva i video dei trofei e libera spazio

Tra le tante opzioni di PlayStation 5 ce n’è una che molti giocatori preferirebbero non avere: la console registra un breve video ogni volta che si sblocca un trofeo. L’idea di base può sembrare simpatica, ma nella pratica questa funzione finisce spesso per risultare fastidiosa e per occupare spazio su disco senza che ce ne si accorga. Per fortuna è possibile disattivarla in pochi passaggi e liberare memoria preziosa.

Non tutte le funzionalità pensate da Sony si rivelano davvero utili nell’uso quotidiano. Alcune vengono apprezzate da una nicchia di appassionati, altre invece passano inosservate finché non cominciano a creare qualche piccolo problema. La registrazione automatica legata ai trofei appartiene proprio a questa seconda categoria. Per la maggior parte delle persone si tratta di filmati che nessuno guarderà mai e che restano lì, accumulati uno dopo l’altro nella memoria della console.

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Perché la registrazione dei trofei crea problemi

Chi gioca con una certa regolarità lo sa bene. Ogni titolo propone decine di obiettivi da completare e, con la funzione attiva, ciascuno di essi genera una clip video salvata in automatico. Moltiplicato per tutte le sessioni di gioco e per tutti i titoli installati, il risultato è una montagna di file che cresce in silenzio. Sulla PS5 lo spazio di archiviazione non è infinito e ogni gigabyte conta, soprattutto con giochi moderni che pesano sempre di più.

Il fastidio però non riguarda soltanto la memoria. C’è chi trova inutile ritrovarsi una galleria piena di spezzoni identici, magari registrati nel bel mezzo di una sequenza poco significativa. Chi vuole davvero conservare un momento particolare di solito preferisce farlo manualmente, scegliendo con calma cosa catturare. La registrazione automatica dei trofei PS5 quindi finisce per sovrapporsi a un’abitudine che molti hanno già.

Come disattivare la funzione e recuperare spazio

La buona notizia è che per spegnere questa opzione non servono conoscenze particolari. Basta entrare nelle Impostazioni della console e cercare la voce dedicata ad Acquisizioni e trasmissioni. Da lì si accede alla sezione Acquisizioni e poi alle Acquisizioni automatiche, dove compare una voce specifica legata ai trofei. A quel punto è sufficiente disattivare il salvataggio dei video dei trofei. Volendo si può fare lo stesso anche con gli screenshot, nel caso in cui nemmeno quelli risultino utili.

Una volta spenta la funzione, la console smetterà di creare nuovi filmati a ogni obiettivo raggiunto. Resta però tutto quello che è già stato registrato in precedenza, e qui entra in gioco il secondo passaggio per recuperare spazio su disco. Le clip accumulate si trovano nella Galleria multimediale, dove è possibile selezionarle ed eliminarle anche in blocco. Chi ha giocato parecchio con l’opzione attiva potrebbe sorprendersi di quanta memoria si liberi con una semplice pulizia.

Fonte: TecnoAndroid