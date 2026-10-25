Lupin 4 su Netflix da ieri 23 ottobre 2026: otto episodi per Assane

La quarta stagione di Lupin ha finalmente una data d’uscita. La serie è tornata su Netflix il 23 ottobre 2026 con otto nuovi episodi che promettono misteri da sciogliere e sfide inedite per il protagonista. Per chi ha seguito con attenzione le prime tre stagioni si tratta di un ritorno atteso da tempo. Per chi invece ha perso qualche passaggio lungo la strada, questo è il momento giusto per rimettere in ordine i ricordi prima di ripartire.

Al centro della storia c’è ancora una volta Assane Diop, il personaggio a cui dà il volto Omar Sy. È lui il filo conduttore di tutto il racconto, l’uomo attorno al quale ruotano colpi, inganni e travestimenti, in una narrazione che fin dall’inizio ha scelto di guardare a un modello letterario ben preciso.

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Il ritorno di Assane Diop e l’eredità del ladro gentiluomo

La forza della serie Netflix sta proprio nel legame con Arsène Lupin, il celebre ladro gentiluomo che da sempre incarna eleganza, astuzia e un certo gusto per la sfida. Le avventure di Assane si ispirano dichiaratamente alle sue imprese, e questo rapporto tra il personaggio di finzione e il suo modello ha dato alla produzione un’identità molto riconoscibile. Non si tratta di una semplice trasposizione. Il protagonista prende spunto da quella figura leggendaria e la porta in un contesto diverso, facendone una sorta di guida ideale per le proprie scelte.

Omar Sy, in questo senso, è diventato quasi inseparabile dal ruolo. La sua interpretazione di Assane Diop ha accompagnato il pubblico per tre stagioni e torna adesso in un nuovo capitolo, che riporta sullo schermo lo stesso personaggio con nuove difficoltà da affrontare. Il richiamo ad Arsène Lupin resta quindi il cuore pulsante del progetto, anche in questa quarta parte.

Otto episodi tra misteri e nuove sfide

Sul fronte dei contenuti, le informazioni disponibili parlano di otto nuovi episodi costruiti attorno a misteri e a prove inedite per il protagonista. Non molto di più, almeno per ora. Il formato resta comunque compatto, una scelta che permette di mantenere il racconto serrato e di concentrare la tensione in poche puntate, senza dispersioni. Proprio per questo, prima di immergersi nella nuova stagione di Lupin, conviene ripassare quanto accaduto nei capitoli precedenti. Le prime tre stagioni hanno costruito il percorso di Assane episodio dopo episodio, e il nuovo arco narrativo riparte da lì. Avere ben presenti i passaggi principali aiuta a seguire meglio gli sviluppi e a cogliere i riferimenti che inevitabilmente una serie di questo tipo dissemina lungo la strada.

Fonte: TecnoAndroid