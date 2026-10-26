TivùSat, nuova lista canali: sparisce l’HD dai canali Rai

La lista canali di TivùSat si è aggiornata ancora una volta e porta con sé alcune modifiche che gli spettatori più attenti avranno già notato sul proprio decoder. La piattaforma satellitare gratuita, nei giorni scorsi, ha infatti eliminato il marchio Warner Bros. Discovery e ha tolto la dicitura HD da tutti i canali Rai. Non si tratta di uno stravolgimento della numerazione, ma l’aspetto della guida è cambiato in modo abbastanza visibile, soprattutto nelle prime posizioni.

Cosa cambia per i canali Rai e per Warner Bros. Discovery

La novità più evidente riguarda proprio l’offerta del servizio pubblico. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 occupano sempre le prime tre posizioni del telecomando, ma adesso compaiono senza il marchio HD accanto al nome. Lo stesso vale per Rai 4 alla posizione 10, Rai 5 alla 13, Rai Movie alla 14 e Rai Premium alla 15. Discorso identico per Rai Sport, che si trova al numero 21, per Rai Storia al 23 e per Rai News 24 che, con una certa coerenza, resta alla posizione 24. Anche i canali dedicati ai più piccoli seguono la stessa logica, con Rai Gulp al 42 e Rai Yoyo al 43.

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Le altre emittenti, invece, mantengono la sigla dell’alta definizione. Rete 4 HD, Canale 5 HD e Italia 1 HD restano ferme dal 4 al 6, seguite da La7 HD, Tv8 HD e Nove HD. Sul fronte del gruppo che ha perso il proprio marchio nella guida, i canali restano tutti al loro posto. Nove HD è alla posizione 9, Dmax HD alla 28, Real Time HD alla 31, Food Network HD alla 33 e Discovery HD alla 37. Poco più avanti si trovano Giallo HD al 38, HGTV HD al 56 e Discovery Turbo HD al 59.

Come è organizzata la nuova lista canali di TivùSat

Scorrendo la numerazione aggiornata si capisce bene come TivùSat abbia diviso l’offerta per blocchi tematici. Dopo i generalisti e i canali dedicati a cinema e intrattenimento, come Iris HD, Cine 34 HD e La7 Cinema HD, arriva lo spazio per i bambini con Boing HD al 40, Cartoonito HD al 41 e Super! HD al 47. La musica ha poi un peso notevole, con Radio Italia Tv HD al 35, RTL 102.5 Tv HD al 36 e una lunga serie di radio visive tra il 62 e il 68, da Radio Kiss Kiss Tv HD a Virgin Radio Tv HD.

Dal 69 in avanti c’è l’informazione internazionale. Qui trovano posto France 24, BBC News Europe, Al Jazeera English HD, NHK World HD, CNBC Europe HD, Bloomberg European Tv, Deutsche Welle, le varie declinazioni di CGTN, KBS World HD e CCTV 4 HD. Nel mezzo spuntano anche i due canali istituzionali, ovvero Senato Italiano HD al numero 89 e Camera dei Deputati al 90.

Chi possiede un televisore compatibile può sintonizzarsi sulla sezione dedicata all’Ultra HD, che parte con Rai 4K alla posizione 210 e prosegue con Museum 4K, MyZen 4K, Insight UHD, TravelXP 4K e Hot Bird 4k al 230. Dal 301 al 323 si snodano invece le edizioni regionali di Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia, con Rai Südtirol inserita al 308 e un canale aggiuntivo per il Friuli Venezia Giulia al 310.

Più avanti la lista dà spazio alle emittenti locali e a quelle religiose, tra cui Padre Pio Tv HD al 445 e Parole di Vita al 454, oltre a canali di nicchia come Horse Tv HD al 444. La posizione 500 è occupata da Tivù La Guida, mentre San Marino Rtv HD si trova al 550. Il blocco che va dal 601 al 670 è interamente dedicato alla radio, con tutte le stazioni Rai, i grandi network nazionali come RDS, RTL 102.5, Radio 105, Radio DeeJay e Radio 24, ma anche emittenti svizzere e tedesche. In coda si trovano Uninettuno University Tv al 701, Vatican Media Europa HD all’815, Videolina HD all’819, Tele Sardegna HD all’822, TvA Vicenza all’832 e infine Arte In Channel HD, che chiude la numerazione alla posizione 868.

Fonte: TecnoAndroid