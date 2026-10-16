WindTre GO 250 XXS 5G: 250 Giga a 4,99 euro per gli ex clienti

Per una parte degli ex clienti di rete mobile si riapre la porta di WindTre a condizioni piuttosto vantaggiose. A metà ottobre 2026 l’operatore sta proponendo GO 250 XXS 5G a 4,99 euro al mese, con minuti illimitati, 50 SMS e 250 Giga di traffico dati in 5G fino alla massima velocità disponibile.

Il canale è quello di sempre, cioè una campagna SMS winback rivolta a chi aveva lasciato l’operatore. Rientrano anche gli ex clienti dei brand Wind e 3 Italia o comunque del Gruppo Wind Tre, purché avessero dato il consenso alle comunicazioni commerciali. Senza il messaggio la promozione non è accessibile e l’attivazione vale soltanto per il numero che lo ha ricevuto, con contestuale portabilità su una nuova SIM ricaricabile WindTre. Nel testo inviato ai clienti selezionati vengono indicati i 250 Giga, i 50 SMS e i minuti illimitati a 4,99 euro al mese, insieme ad attivazione e SIM gratuite in negozio entro il 26 ottobre.

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Come si attiva GO 250 XXS 5G e la versione Easy Pay

Ogni mese il pacchetto comprende minuti senza limiti verso fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga. Per sottoscriverlo bisogna recarsi in un punto vendita autorizzato entro una scadenza personalizzata, che in alcuni casi coincide proprio con il 26 ottobre 2026. In alternativa il link presente nell’SMS permette l’acquisto online con spedizione a domicilio, inserendo il numero su cui è arrivata la proposta. La stessa offerta era già circolata a metà agosto 2026 con 50 SMS, mentre a settembre era spuntata la variante da 100 SMS allo stesso prezzo. Con un canone identico possono arrivare anche GO 220 XXS 5G e GO Unlimited XXS 5G, mentre sempre con 250 Giga esistono GO 250 XX 5G a 5,29 euro, GO 250 X 5G a 5,49 euro e GO 250 XS 5G a 5,99 euro al mese.

Di norma la formula prevede l’addebito sul credito residuo, con SIM o eSIM e attivazione gratuite e nessun vincolo. Chi preferisce il pagamento automatico può scegliere GO 250 XXS 5G Easy Pay, sempre a 4,99 euro, che però comporta un costo di attivazione di 49,99 euro da saldare subito oppure in 24 rate mensili da 2,08 euro. Optando per le rate e restando 24 mesi, il canone viene scontato di un importo pari alla rata e quindi l’attivazione di fatto non si paga. In caso di recesso anticipato restano dovute le rate dei mesi mancanti e dal 2 aprile 2025 si aggiunge un costo di disattivazione di 10 euro.

Chi non riceve il messaggio può comunque contare sulle offerte WindTre GO disponibili online e nei negozi, riservate però a chi porta il numero da alcuni operatori specifici.

Rete 5G, costi extra e servizi inclusi

La rete 5G si sfrutta con un dispositivo compatibile nelle zone coperte, che oggi raggiungono il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. I documenti contrattuali parlano di una velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata indica fino a 1,6 Gbps. Sul fronte 3G lo spegnimento della frequenza 2100 MHz è partito il 7 giugno 2024 a favore del 4G e anche la banda 900 MHz verrà dismessa più avanti.

Con GO 250 XXS 5G i minuti illimitati vanno usati secondo buona fede e per fini personali, come previsto dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Superata la soglia ogni SMS costa 29 centesimi, mentre finiti i Giga si paga 1 Giga al giorno a 0,99 euro e, se esaurito prima delle 23:59, la navigazione si blocca fino al giorno seguente. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali e i dati hanno un tetto mensile che cresce ogni anno. Oltre quel limite, dopo una notifica, fino alla fine del 2026 si pagano 0,1342 centesimi di euro per MB con scatti al KB.

Le nuove SIM WindTre includono il piano New Basic, che costa 4 euro al mese ma non viene addebitato finché resta attiva un’offerta. Gratuiti anche Ti ho cercato e l’ascolto della segreteria in Italia e nell’Unione Europea. Per le attivazioni dal 16 marzo 2026 RingMe, MMS e l’attuale segreteria restano inclusi, anche se la loro continuità non è garantita perché verranno progressivamente dismessi. Possono essere preselezionate Più Sicuri Mobile a 0,99 euro o Più Sicuri Mobile Pro a 1,99 euro al mese, con primo mese gratis e disattivabili in qualsiasi momento. La gamma GO è poi compatibile con la promo convergenza Luce & Gas, che regala Giga illimitati.

Fonte: TecnoAndroid