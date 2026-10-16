Siri AI su HomePod 2: gli indizi spuntano sul sito di Apple

La possibilità che Siri AI arrivi anche sugli HomePod di dimensioni standard, e in particolare su HomePod di seconda generazione, non è poi così remota. Finora le attenzioni si erano concentrate quasi esclusivamente sul nuovissimo HomePod mini 2, ma alcuni segnali arrivati direttamente da Apple fanno pensare che anche lo smart speaker più grande della famiglia possa ricevere le nuove capacità dell’assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale.

Gli indizi emersi fino a questo momento si possono definire semiufficiali. Arrivano infatti dalla stessa Apple, ma non attraverso i canali di comunicazione abituali come i comunicati stampa, che di solito servono a mettere nero su bianco novità e compatibilità. Proprio per questo motivo serve un minimo di prudenza. Finché non arriverà una conferma vera e propria, non si può escludere che dietro a tutto ci sia semplicemente un errore della divisione marketing. Meglio però procedere con ordine e partire da ciò che è già noto.

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HomePod mini 2 e il ruolo del chip S10

Per capire il quadro generale conviene guardare prima di tutto al modello più piccolo. HomePod mini 2 conserva praticamente lo stesso design della versione precedente e le differenze esterne si limitano alle nuove colorazioni. Il cambiamento più importante sta all’interno, con un aggiornamento della piattaforma hardware che porta con sé conseguenze piuttosto rilevanti per l’esperienza d’uso.

Il vecchio chip S5 cede infatti il posto a un più moderno chip S10, indicato come il componente principale che permette di accedere alle nuove funzionalità di Siri AI. Il processore da solo, però, non basta. Apple ha precisato che per sfruttare fino in fondo le potenzialità dell’intelligenza artificiale sarà necessario abbinare lo speaker a un iPhone o a un iPad compatibile con Apple Intelligence. Una precisazione che aiuta a capire come il nuovo assistente si appoggi anche ai dispositivi personali dell’utente e non soltanto all’hardware dell’altoparlante.

Questo dettaglio non è secondario quando si parla del modello più grande. Se una parte del lavoro passa attraverso lo smartphone o il tablet collegato, l’idea di portare le novità dell’assistente anche su altri speaker della gamma diventa un’ipotesi meno lontana di quanto potesse sembrare in un primo momento.

Gli indizi sulla pagina ufficiale di HomePod 2

Ed è qui che entra in gioco il sito ufficiale. La pagina prodotto dedicata a HomePod 2 ha ricevuto in mattinata aggiornamenti piuttosto consistenti, notati da chi segue da vicino le mosse dell’azienda. Modifiche che, a guardarle bene, potrebbero suggerire l’arrivo del supporto a Siri AI anche su questo dispositivo, nonostante nessun annuncio formale sia stato diffuso in merito.

Il primo elemento riguarda gli esempi di utilizzo dell’assistente mostrati sulla pagina. Le richieste a Siri ora sono presentate con lo stile sfumato tipico di Siri AI, lo stesso effetto cromatico che accompagna la nuova versione dell’assistente. Un cambiamento grafico all’apparenza piccolo, che però difficilmente passa inosservato a chi conosce bene il linguaggio visivo con cui Apple presenta i propri prodotti.

Il secondo indizio riguarda la luce che si accende sulla parte superiore dello speaker. Il bagliore rinnovato raffigurato nella pagina di HomePod 2 corrisponde infatti all’aspetto che Siri assume su HomePod mini 2, cioè proprio sul modello per cui il supporto alle nuove funzioni di intelligenza artificiale è già stato confermato.

Fonte: TecnoAndroid