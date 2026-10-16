Plenitude Fibra scende a 17,90 euro con sei mesi di Disney+

Da oggi, 15 ottobre 2026, l’offerta di rete fissa Plenitude Fibra costa ancora meno per chi ha un contratto luce o gas con la società di Eni. Il canone scende infatti a 17,90 euro al mese per i primi 24 mesi e nel frattempo resta attiva la promozione che regala sei mesi di Disney+. Fino a qualche giorno fa, precisamente dal 2 ottobre 2026, il prezzo agevolato si fermava a 19,90 euro mensili, con un taglio di 6 euro al mese per due anni pensato per i nuovi e già clienti luce e/o gas di Plenitude, oltre che per quelli di Acea Energia attraverso le offerte Plenitude Fibra Welcome.

Quella prima promozione, stando ai documenti di trasparenza tariffaria, sarebbe dovuta durare fino al 2 novembre 2026. L’operatore ha però deciso di rilanciare e per le nuove attivazioni a partire da oggi lo sconto sale a 8 euro al mese per 24 mesi. Terminato il periodo promozionale, il canone torna al costo standard di 25,90 euro mensili. La nuova offerta si potrà sottoscrivere fino al 23 novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

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Chi può ottenere il prezzo scontato e cosa prevede la promo con Disney+

La connessione di casa targata Plenitude è aperta a tutti i clienti consumer e si attiva online sul sito ufficiale, nei Plenitude Store oppure chiamando il Servizio Clienti. Chi sceglie solo internet, senza forniture energetiche abbinate, paga il prezzo di listino. Il canone ridotto spetta invece a chi è già cliente luce e/o gas oppure a chi attiva insieme la fibra e una nuova fornitura (escluse le offerte Placet). Dal 28 maggio 2026 la stessa agevolazione vale anche per i clienti consumer di Acea Energia, società acquisita di recente proprio da Eni Plenitude, tramite le offerte Plenitude Fibra Welcome.

C’è un dettaglio da non trascurare. Se durante i primi 24 mesi viene disattivata almeno una delle forniture luce o gas, il prezzo della fibra risale subito a 25,90 euro al mese. Chi sottoscrive tutto online deve inoltre attivare energia e connessione allo stesso indirizzo, mentre per indirizzi diversi bisogna passare dal telefono o dal negozio. Il contributo di attivazione è sempre di 39 euro una tantum.

Fino al 2 novembre 2026 prosegue anche l’operazione a premi “Un mondo di grandi storie con Plenitude Fibra”, partita il 2 ottobre e praticamente identica a quella proposta dal 18 maggio al 15 luglio 2026. Chi aderisce, anche con il nuovo canone da 17,90 euro, riceve in omaggio sei mesi del piano Disney+ Standard con Pubblicità, che alla scadenza si rinnova in automatico al prezzo di listino salvo recesso.

Velocità, modem WiFi 7 e niente linea telefonica

L’offerta nasce in FTTH GPON e dal 18 maggio 2026 è disponibile anche in misto fibra rame FTTC, appoggiandosi alle reti Open Fiber e FiberCop. In fibra fino a casa si arriva a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, sia su Open Fiber (in tutte le zone coperte, quindi aree nere, grigie e bianche) sia su FiberCop. In FTTC, solo su rete FiberCop, si viaggia fino a 200 o 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload, a seconda della copertura.

Nel pacchetto è compreso gratis un modem WiFi 7, consegnato e installato dal tecnico durante l’appuntamento. Plenitude utilizza apparati ZTE come il ZXHN H6745 V3 o il nuovo Modem FiberCop ZXHN H5745, che sembra dedicato alle linee su rete FiberCop. Di recente nell’elenco è comparso anche il modello H398F di Italtel. Chi preferisce un router proprio può segnalarlo in fase di sottoscrizione, purché abbia le caratteristiche tecniche adatte, ma dovrà occuparsi del collegamento a proprie spese e rinuncerà all’assistenza tecnica dedicata.

La linea è esclusivamente dati, senza servizio voce. Passando a Plenitude Fibra il vecchio numero fisso va quindi perso: se la migrazione è tecnicamente possibile il contratto con il precedente operatore cessa in automatico, altrimenti viene attivata una nuova linea e tocca al cliente disdire per conto suo il vecchio contratto, numero compreso.

Il canone viene addebitato ogni mese, a prescindere dalla cadenza di fatturazione di luce e gas. Non ci sono penali in caso di recesso, ma entro 24 mesi dalla firma del contratto si paga un costo di disattivazione pari a una mensilità, cioè 25,90 euro oppure 16,90 euro per i clienti luce e/o gas. L’importo non viene applicato se si recede per variazioni contrattuali non accettate o per carenze significative e ripetute nella qualità del servizio. In caso di rottura, smarrimento o danneggiamento del modem per cause imputabili al cliente, Plenitude addebita 85 euro.

Fonte: TecnoAndroid