WhatsApp Web, in test 27 temi per le chat anche su Windows

WhatsApp Web si prepara a cambiare aspetto con l’arrivo dei temi per le chat, una funzione che chi usa le altre versioni del servizio conosce già da tempo. Il principio è piuttosto semplice e permette di personalizzare il modo in cui appaiono le conversazioni intervenendo nello stesso momento sul colore e sullo sfondo. La novità non riguarda soltanto il browser, perché è in distribuzione anche sull’app per Windows, così da offrire un’esperienza più uniforme a chi passa spesso dallo smartphone al computer durante la giornata.

Non si tratta di un’idea nata dal nulla. La funzione era comparsa per la prima volta in una beta di maggio scorso, quando WhatsApp stava ancora sperimentando un catalogo più ricco di opzioni. Da allora qualcosa è cambiato e la proposta si è fatta più compatta, segno che il servizio ha preferito ragionare su una selezione più contenuta prima di aprire le porte a un pubblico più ampio.

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Come funzionano i 27 temi di WhatsApp Web

Credits: TecnoAndroid

Nella versione oggi disponibile per una parte dei beta tester compaiono 27 temi, sistemati in una griglia all’interno delle Impostazioni. Ogni proposta si presenta con una piccola anteprima che mostra i colori e gli sfondi abbinati, utile per farsi un’idea a colpo d’occhio senza dover provare ogni combinazione alla cieca. Il passaggio successivo è quello più interessante dal punto di vista pratico.

Selezionando uno dei temi, WhatsApp mostra subito sulla destra un’anteprima più completa della conversazione. In questo modo il risultato finale è visibile prima che la modifica venga davvero applicata, con la possibilità di tornare indietro o di scegliere un’altra soluzione se l’effetto non convince. Un dettaglio piccolo, certo, ma che evita il classico andirivieni tra impostazioni e chat per capire se un colore funziona davvero oppure no.

C’è poi una distinzione importante da tenere presente. Quando il tema viene scelto dalle impostazioni generali, finisce per essere applicato a tutte le chat senza eccezioni. Chi invece desidera dare un aspetto diverso a una conversazione specifica può farlo aprendo la relativa schermata delle informazioni e assegnando lì un tema differente. Una soluzione che consente, per esempio, di distinguere a prima vista un gruppo di lavoro da una chat con gli amici o con la famiglia.

Personalizzazione libera, oltre i preset

La personalizzazione non resta comunque chiusa dentro le combinazioni preparate da WhatsApp. L’utente ha infatti la libertà di intervenire manualmente sul colore e sullo sfondo, creando abbinamenti diversi da quelli suggeriti dal servizio. I preset diventano così un punto di partenza più che un recinto, e chi ha gusti precisi può costruirsi un aspetto su misura senza accontentarsi delle proposte predefinite.

Tra le opzioni disponibili c’è anche quella che riguarda i classici doodle, i piccoli disegni che da sempre accompagnano lo sfondo delle conversazioni su WhatsApp. Adesso è possibile decidere se mostrarli oppure nasconderli, una scelta che farà piacere a chi preferisce uno sfondo più pulito e a chi invece è affezionato a quel tratto ormai riconoscibile della piattaforma.

Per il momento la funzione è nelle mani di alcuni beta tester e non risulta ancora disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp Web e dell’applicazione per Windows. La griglia con i 27 temi, l’anteprima immediata sulla destra e la possibilità di modificare manualmente colori e sfondi rappresentano comunque l’insieme delle novità che il servizio sta portando sul desktop, allineando la versione per computer a quanto già offerto sulle altre piattaforme.

Fonte: TecnoAndroid