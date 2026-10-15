Su molti smartphone Android è attivo da tempo un meccanismo silenzioso che sta sollevando più di qualche perplessità. Si tratta della verifica del numero di telefono, una funzione che controlla l’utenza legata alla SIM e la collega in automatico a ogni account Google configurato sul dispositivo, senza che compaia alcuna richiesta di conferma sullo schermo.

La scoperta arriva in un momento curioso. Google ha appena presentato un pacchetto di nuovi strumenti di sicurezza pensati per contrastare le truffe, dalla modalità di protezione avanzata di Google Messaggi all’oscuramento automatico di password e dati delle carte di pagamento durante la condivisione dello schermo. Proprio mentre l’azienda punta tutto sui miglioramenti della riservatezza, però, è venuto a galla un comportamento che va in una direzione decisamente diversa e che coinvolge un gran numero di telefoni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la verifica e cosa è cambiato

Per inquadrare la faccenda conviene partire dalle basi. Verificare un numero significa che Google si assicura che la SIM inserita nello smartphone corrisponda davvero all’utenza indicata, così da poterla sfruttare per il recupero dell’account e per le comunicazioni di servizio. Superato il controllo, il numero di telefono resta registrato tra i dati di contatto del profilo, proprio come succede con l’indirizzo email.

Il punto delicato è che l’associazione avviene su tutti gli account presenti sul dispositivo, e senza alcuna distinzione tra profilo principale e account secondari. Rientrano quindi anche quelli di lavoro o quelli aperti per usi occasionali. La vicenda è emersa da una discussione online in cui diversi utenti hanno raccontato di aver ricevuto all’improvviso email da un indirizzo di Google dedicato proprio alla verifica del telefono, con la conferma dell’operazione appena completata. Su vari dispositivi, poi, l’interruttore della verifica automatica risultava già abilitato.

Che il colosso di Mountain View ricontrolli periodicamente il numero associato al telefono, a dire il vero, non è una novità e la pagina di assistenza lo spiega da tempo. La differenza sta in un aggiornamento di quella pagina effettuato tra agosto e ottobre 2025, che ha messo nero su bianco due comportamenti inediti. Il primo è l’attivazione predefinita del controllo, il secondo è l’estensione del collegamento a tutti gli account del dispositivo.

Perché è una questione di privacy e come disattivare la funzione

Il numero di telefono è uno dei dati più sensibili dell’intero ecosistema Android, tanto che viene usato per confermare l’identità anche in funzioni come quelle della suite Protezione dai furti. Nei fatti è un identificatore personale difficile da cambiare, quasi paragonabile a un documento d’identità. Ecco perché il tema tocca da vicino la privacy.

Chi apre un profilo separato per gli acquisti online, per il lavoro o per iscriversi a un servizio lo fa proprio per tenere quelle attività lontane dal proprio nome. Se però tutti gli account Google finiscono per condividere la stessa utenza, quella separazione si assottiglia, perché agli occhi di chi li gestisce i profili smettono di essere scollegati. Fino a poco tempo fa un passaggio simile richiedeva un consenso esplicito dell’utente, ed è questo il motivo per cui la novità ha colto di sorpresa tanti possessori di smartphone Android.

Per fortuna la funzione si può spegnere dalle impostazioni di sistema. Bisogna aprire l’app Impostazioni ed entrare nella voce Google, che su alcuni modelli compare come servizi e preferenze Google. Da lì occorre spostarsi sulla scheda con l’elenco completo dei servizi e cercare, nella sezione dedicata a privacy e sicurezza, la voce relativa alla verifica del numero di telefono. Al suo interno si trova l’opzione che permette di verificare automaticamente i numeri, ed è quella da disattivare.

C’è però un dettaglio da non trascurare. Spegnere l’interruttore blocca soltanto i collegamenti futuri e non elimina quelli già avvenuti. Per rimuovere il numero associato serve aprire la pagina delle informazioni personali dell’account Google, raggiungere la sezione dei dati di contatto e cancellarlo manualmente, ripetendo l’operazione su ciascun profilo coinvolto.

Fonte: TecnoAndroid