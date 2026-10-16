MacBook Pro OLED touchscreen: uscita il 6 novembre secondo Gurman

I nuovi MacBook Pro OLED touchscreen potrebbero arrivare sugli scaffali venerdì 6 novembre, dopo una presentazione che Apple avrebbe fissato per il 27 o il 28 ottobre. Le date sono state indicate dal giornalista Mark Gurman durante il suo ultimo podcast e disegnano un autunno piuttosto movimentato per l’azienda di Cupertino, con una serie di lanci ravvicinati che si estende ben oltre i portatili.

L’indizio più interessante arriva direttamente dagli Apple Store. Per la sera di giovedì 5 novembre e per tutta la giornata successiva sarebbe infatti previsto un “grande riallestimento” degli spazi espositivi nei negozi della mela, un intervento che secondo Gurman potrebbe servire proprio a fare spazio ai nuovi Mac. Questo riassetto seguirebbe il debutto di fine ottobre, quando Apple dovrebbe organizzare a Los Angeles un incontro pensato soprattutto per i creator, scelto come vetrina per mostrare le novità al pubblico.

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Non solo MacBook Pro, ecco gli altri prodotti in arrivo

Il portatile con schermo tattile non dovrebbe presentarsi da solo. Insieme al MacBook Pro con pannello OLED e touchscreen circolano voci sull’arrivo di iPad mini OLED, di un iMac con chip M6 e di un MacBook Pro da 14 pollici di fascia base, anch’esso spinto dal nuovo processore M6. Sulla forma che avrà la presentazione Gurman è rimasto piuttosto cauto. Non ha chiarito se ci sarà un classico evento Apple come quelli a cui il pubblico è abituato, ma ha lasciato intendere che l’azienda “farà qualcosa” e che avrà “come minimo quei video” dedicati ai nuovi prodotti.

C’è poi la questione del nome, che negli ultimi mesi ha cambiato direzione più di una volta. In passato Gurman aveva ipotizzato che i nuovi Mac con display OLED potessero chiamarsi “MacBook Ultra”, salvo poi tornare sui suoi passi e sostenere più di recente che faranno parte della gamma MacBook Pro. Lo stesso giornalista aveva anche suggerito che l’iPhone pieghevole potesse prendere il nome di iPhone Ultra e che Apple fosse pronta a lanciare degli AirPods Ultra. Finora però Apple non ha mai abbracciato la denominazione Ultra per questi dispositivi.

Stessi chip M5 e un calendario fitto di lanci

Chi si aspetta un salto generazionale anche sul fronte delle prestazioni rischia di restare deluso. I modelli di MacBook Pro OLED potrebbero essere venduti come alternativa di fascia più alta accanto alle attuali versioni con schermo mini LED, ma senza processori inediti. Apple utilizzerebbe infatti gli stessi chip M5 Pro e M5 Max già presenti nei MacBook Pro attualmente in commercio, puntando quindi tutto sul nuovo display e sull’interazione touch piuttosto che sulla potenza di calcolo.

Se la data del 6 novembre venisse confermata, Apple si ritroverebbe con diverse settimane consecutive di lanci di prodotti. Il primo appuntamento è con iPhone Duo, atteso per il 23 ottobre, seguito dall’HomePod mini 2 che debutterà il 30 ottobre. Dopo i nuovi portatili toccherà a HomeView e alla quarta generazione di Apple TV 4K, entrambi in uscita il 13 novembre.

Fonte: TecnoAndroid