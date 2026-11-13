WindTre GO 250 XXS 5G: 250 Giga a 4,99 euro per alcuni ex clienti

WindTre torna a corteggiare una parte dei suoi ex clienti con GO 250 XXS 5G, un’offerta da 4,99 euro al mese proposta attraverso una nuova campagna SMS partita a metà novembre 2026. Il pacchetto mette insieme minuti illimitati, 100 SMS e 250 Giga di traffico dati in 5G fino alla massima velocità disponibile, senza costi di attivazione nella versione classica.

Il messaggio non arriva a tutti. I destinatari sono alcuni ex clienti del gruppo, compresi quelli che in passato avevano scelto i marchi Wind e 3 Italia, purché abbiano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. Senza l’SMS l’offerta non si può sottoscrivere, e l’attivazione è possibile soltanto sul numero che ha ricevuto la proposta, con portabilità contestuale su una nuova SIM ricaricabile WindTre. Il testo inviato parla chiaro: 250 Giga, 100 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese, con attivazione e SIM a zero euro in negozio entro il 23 novembre. Già a metà ottobre 2026 la stessa proposta era circolata allo stesso prezzo, ma con 50 SMS invece di 100.

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Come attivare GO 250 XXS 5G e cosa cambia con Easy Pay

La strada più comune passa da un punto vendita autorizzato entro una scadenza personalizzata, che in questa tornata può essere appunto il 23 novembre 2026. In alternativa basta il link contenuto nello stesso messaggio per acquistare GO 250 XXS 5G online con spedizione a domicilio, inserendo il numero su cui è arrivato l’SMS. Nella formula principale il rinnovo avviene con addebito sul credito residuo, SIM o eSIM e attivazione sono gratuite e non esiste alcun vincolo.

Chi preferisce il pagamento automatico può scegliere la versione Easy Pay, sempre a 4,99 euro al mese. Qui però compare un costo di attivazione di 49,99 euro, saldabile in un colpo solo oppure in 24 rate mensili da 2,08 euro. Rateizzando e mantenendo l’offerta per 24 mesi, il canone viene scontato di un importo pari alla rata, quindi di fatto l’attivazione non si paga. In caso di recesso anticipato restano dovute le rate dei mesi mancanti e, dal 2 aprile 2025, si aggiunge un costo di disattivazione di 10 euro. Il rinnovo può essere collegato a carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DbContocarta di Deutsche Bank.

Con l’addebito su credito residuo entra invece in gioco la ricarica in ritardo. Se il credito non basta per il rinnovo, il traffico viene anticipato per un giorno solare fino alle 23:59 al costo di 0,99 euro, e se il giorno dopo la situazione non cambia scattano altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro. Chi ha attivato l’Autoricarica non paga questi importi.

Traffico extra, rete 5G e servizi compresi

Una volta superata la soglia, ogni SMS costa 29 centesimi. Esauriti i 250 Giga, si paga invece 1 Giga al giorno a 0,99 euro e, se anche quello finisce prima della mezzanotte, la navigazione si ferma fino al giorno seguente. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS valgono come in Italia, mentre per i dati c’è un tetto mensile fissato dalla normativa che cresce ogni anno. I minuti illimitati restano legati a un uso personale e conforme a buona fede.

Sul fronte della rete, la copertura 5G di WindTre raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’82% in 5G TDD. I documenti contrattuali indicano una velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata parla di 1,6 Gbps. Dal 7 giugno 2024 è iniziato lo spegnimento del 3G sulla frequenza 2100 MHz, ora usata per il 4G, e anche la banda 900 MHz verrà dismessa più avanti.

Ogni nuova SIM include il piano New Basic, che costerebbe 4 euro al mese ma non viene addebitato se resta attiva un’offerta. Gratuiti anche Ti ho cercato e l’ascolto della segreteria in Italia e nell’Unione Europea. Per le attivazioni dal 16 marzo 2026 RingMe, MMS e l’attuale segreteria sono ancora presenti, ma senza garanzia di continuità perché verranno progressivamente dismessi. Possono inoltre risultare preselezionate le opzioni Più Sicuri Mobile a 0,99 euro o Più Sicuri Mobile Pro a 1,99 euro al mese, con primo mese gratis e disattivabili in qualsiasi momento.

Nelle campagne a 4,99 euro figurano anche GO 220 XXS 5G, GO 200 XXS 5G e GO Unlimited XXS 5G, con 50 o 100 SMS a seconda dei casi, mentre sempre con 250 Giga esistono GO 250 XX 5G a 5,29 euro, GO 250 X 5G a 5,49 euro e GO 250 XS 5G a 5,99 euro al mese. Chi non riceve alcun SMS può comunque contare sulle offerte WindTre GO online e nei negozi, attivabili con portabilità da determinati operatori. Tutta la gamma GO è infine compatibile con la promo convergenza Luce & Gas, che sblocca Giga illimitati.

Fonte: TecnoAndroid