Zelda Ocarina of Time vola: 5,2 milioni in 4 giorni su Switch 2

Nintendo ha venduto 5,2 milioni di copie del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in appena quattro giorni. Un risultato che regala a Switch 2 il grande successo commerciale che la console stava aspettando da tempo. Il dato racconta un debutto fortissimo, capace di trasformare il ritorno di uno dei capitoli più amati della saga in un fenomeno di vendite immediato. Per la casa giapponese si tratta del titolo di richiamo che mancava alla nuova piattaforma, quello in grado di attirare l’attenzione del grande pubblico già nei primissimi giorni sugli scaffali.

Per capire meglio la portata della cifra basta un semplice calcolo. Distribuite sui quattro giorni di disponibilità, le copie vendute corrispondono in media a circa 1,3 milioni di unità al giorno. Un ritmo notevole per qualsiasi produzione, che diventa ancora più significativo se si pensa che non si parla di un’avventura completamente inedita ma della rilettura moderna di un gioco già conosciuto da intere generazioni di appassionati.

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Il successo che Switch 2 stava cercando

Ogni console vive anche dei giochi capaci di fare da traino, quelli che spingono le persone a scegliere una piattaforma piuttosto che un’altra. Con questo remake di Ocarina of Time Switch 2 trova finalmente il suo blockbuster, un’uscita in grado di muovere numeri importanti fin dal lancio. Il fatto che la console fosse in attesa di un titolo simile dice molto sul peso che questo debutto può avere per l’intero ecosistema Nintendo. Non è un dettaglio da poco. Quando un singolo gioco raggiunge vendite di questo livello in così poco tempo, l’effetto si riflette sull’immagine stessa dell’hardware. La nuova macchina di Nintendo può ora contare su un titolo bandiera, un nome che il pubblico associa immediatamente alla console e che diventa una sorta di biglietto da visita. Ed è proprio questo il ruolo che il ritorno di Zelda sembra aver assunto nel giro di pochissimi giorni.

Il richiamo intramontabile di Zelda

Dietro numeri del genere c’è anche la forza di un marchio come The Legend of Zelda, che continua a esercitare un’attrazione enorme sui giocatori. Ocarina of Time occupa un posto speciale nella memoria di moltissimi appassionati, e l’idea di poterlo rivivere in una veste rinnovata ha evidentemente convinto un numero altissimo di persone a correre all’acquisto. Il remake mette insieme due anime diverse del pubblico: chi conosce l’avventura originale e vuole ritrovarla aggiornata, e chi invece la scopre per la prima volta sulla nuova piattaforma.

Questa doppia spinta aiuta a spiegare un avvio così rapido. Un titolo che parla contemporaneamente alla nostalgia e alla curiosità riesce ad allargare la propria platea molto più di quanto accada di solito. Nel caso di Nintendo la combinazione ha funzionato alla perfezione, trasformando il lancio in uno degli eventi più rilevanti per Switch 2 fino a questo momento. Il bilancio dei primi giorni resta quindi quello di un debutto da record per la console. In soli quattro giorni il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha superato quota 5,2 milioni di copie vendute, consegnando a Switch 2 il successo di grande richiamo che fino a ora le era mancato.

Fonte: TecnoAndroid