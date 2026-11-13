Obesità, l’IMC non basta: lo studio su Nature con 844mila adulti

Affidarsi soltanto all’indice di massa corporea per diagnosticare l’obesità potrebbe essere molto meno efficace di quanto si sia creduto per decenni. Un approccio del genere rischia anche di ritardare le cure per migliaia di persone il cui rischio di morire per qualsiasi causa cresce proprio a causa di questa malattia.

A suggerirlo è una nuova ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Nature, che porta dati concreti a favore di una revisione dei parametri usati per valutare questa condizione cronica. Si tratta di un problema che riguarda all’incirca un adulto su sette nel mondo.

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Obesità: la proposta di The Lancet messa alla prova

Lo studio riprende una proposta avanzata l’anno scorso da The Lancet. L’idea di fondo è che l’IMC, che mette in relazione peso e statura, da solo non basti per una diagnosi precisa e vada affiancato da altri indicatori come la circonferenza della vita e il rapporto tra questa misura e l’altezza. Andrebbe poi verificato se l’eccesso di grasso corporeo stia compromettendo il normale funzionamento degli organi.

La stessa proposta invita anche a separare due situazioni ben diverse. C’è l’obesità preclinica, in cui il grasso in eccesso è presente ma l’organismo funziona senza alterazioni. E c’è l’obesità clinica, quando livelli elevati di adiposità provocano cambiamenti negli organi oppure limitano la capacità di svolgere le normali attività quotidiane.

Per capire se il modello reggesse alla prova dei fatti, gli autori hanno analizzato le informazioni di oltre 844.100 adulti provenienti da Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna. I punteggi ottenuti con l’IMC tradizionale sono stati confrontati con quelli derivati da misurazioni che includevano girovita e rapporto tra vita e statura. I ricercatori hanno poi passato in rassegna le cartelle cliniche dei partecipanti, cercando disfunzioni di organi e apparati, distinguendo i casi preclinici da quelli clinici e verificando un possibile legame con il rischio di morte. In tutto sono stati considerati 18 possibili segnali di malfunzionamento, tra cui malattie cardiovascolari, alterazioni metaboliche, problemi respiratori, epatici e renali, disturbi muscoloscheletrici e limitazioni funzionali.

Milioni di diagnosi sbagliate e un rischio sottovalutato

Dai risultati emerge che l’IMC ha sovrastimato la presenza di obesità in una quota compresa tra l’1,2 e il 3,1% dei partecipanti. Allo stesso tempo non ha riconosciuto come obese tra il 5,2 e l’8,6% delle persone che, stando alle misure addominali, rientravano a pieno titolo nei criteri per quella diagnosi.

Francesco Rubino, chirurgo bariatrico del King’s College di Londra e coautore della ricerca, ha spiegato in una dichiarazione ripresa da Nature che finora non si sapeva se l’approccio della commissione avrebbe avuto ricadute nella pratica clinica né se sarebbe stato utile a prevedere i rischi. I risultati complessivi però potrebbero indicare che esistono “milioni di persone diagnosticate in modo errato dall’IMC”.

Anche la distinzione tra le due forme trova conferma. Applicando la nuova classificazione, l’obesità clinica rappresentava tra il 22,7 e il 31,3% dei casi individuati. Tra chi aveva ricevuto una diagnosi di obesità preclinica, invece, una quota tra il 70 e il 90% non ha sviluppato complicazioni importanti nell’arco di dieci anni. Segno che non tutte le persone con grasso in eccesso subiscono danni all’organismo né scivolano per forza verso una malattia che ne comprometta le funzioni.

Sul fronte della mortalità le previsioni basate sul solo IMC non riuscivano a individuare in modo coerente chi corresse un pericolo maggiore. L’obesità clinica, al contrario, è risultata associata a una probabilità di morte per qualsiasi causa superiore del 69% rispetto al gruppo di riferimento. Per la forma preclinica l’aumento si fermava al 19%. Gli autori scrivono che “l’IMC da solo classifica in modo errato l’obesità in una proporzione considerevole di individui, sovrastimando e sottostimando la rilevanza clinica dell’eccesso di adiposità, e non distingue in modo significativo il maggior rischio di mortalità”.

Va precisato che lo studio si è basato su cartelle cliniche già raccolte e non su valutazioni standardizzate per tutti i partecipanti. Serviranno quindi studi prospettici per confermare e affinare i criteri. Gli specialisti ritengono comunque che la ricerca sostenga l’applicabilità globale di questo schema nei diversi contesti di cura e che il suo impiego possa aiutare a ridurre danni agli organi e decessi legati all’obesità, calibrando prevenzione, assistenza medica e intensità dei trattamenti sulle reali necessità di ciascun paziente.

Fonte: TecnoAndroid