Volkswagen ID. Cross da 37 kWh arriva in Italia da 28.950 euro

Arriva in Italia la versione più accessibile della Volkswagen ID. Cross, il piccolo SUV elettrico della Casa di Wolfsburg che ora si può avere anche con batteria da 37 kWh netti. Dopo il debutto delle varianti più potenti, la gamma si allarga verso il basso con una proposta pensata per chi vuole entrare nel mondo delle auto a batteria senza spendere troppo. L’autonomia dichiarata arriva fino a 324 km nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in circa 23 minuti.

L’idea alla base di questa scelta è piuttosto chiara. Un accumulatore più piccolo significa contenere sia il costo d’acquisto sia quello di gestione, senza però confinare la vettura al solo traffico urbano. La velocità massima si ferma a 160 km/h, un valore che secondo quanto dichiarato dal costruttore tedesco basta e avanza per affrontare l’autostrada senza particolari difficoltà.

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Prezzi e allestimenti della Volkswagen ID. Cross

Con l’ingresso della nuova variante, l’offerta italiana della Volkswagen ID. Cross si articola su due capacità di batteria, tre livelli di potenza e tre allestimenti, cioè Trend, Life e Style. La batteria da 37 kWh è abbinata al motore da 116 CV soltanto sulla Trend, che costa 28.950 euro. Il motore da 135 CV equipaggia invece la Life e la Style, proposte rispettivamente a partire da 32.450 e 35.400 euro.

Chi cerca più energia a bordo può puntare sulle versioni con batteria da 52 kWh, che montano il motore da 211 CV e restano riservate agli allestimenti superiori. In questo caso il listino parte da 37.450 euro per la Life e sale a 40.400 euro per la Style. Una forbice abbastanza ampia, insomma, che permette di scegliere in base al budget e all’uso che si intende fare dell’auto.

Cosa offre di serie il SUV elettrico più economico

Anche nella configurazione d’ingresso la dotazione non è affatto spartana. La ID. Cross Trend da 37 kWh include già il Digital Cockpit da 10,25 pollici, il sistema di infotainment con schermo touch da 12,9 pollici, il climatizzatore Climatronic e i fari LED con Light Assist. Sul fronte della sicurezza ci sono il Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assist e il Park Pilot sia anteriore sia posteriore. A completare il quadro arrivano i cerchi da 17 pollici e la ricarica bidirezionale Vehicle to Load fino a 3,6 kW, utile per alimentare dispositivi esterni.

La Life, indicata come la versione più richiesta nel taglio da 37 kWh, aggiunge cerchi Edinburgh da 18 pollici, Climatronic a due zone, Cruise Control adattivo e ricarica a induzione per lo smartphone. Al vertice si colloca la Style, che porta in dote i fari IQ.Light Matrix LED, l’illuminazione ambiente con 30 tonalità, i sedili anteriori riscaldati rivestiti in tessuto riciclato Seaqual e il sistema di apertura e avviamento Keyless Entry & Go.

Passando agli optional, il navigatore Innovision Pro si può aggiungere su tutti gli allestimenti, mentre il tetto panoramico resta un’esclusiva di Life e Style. Chi sceglie la Style ha inoltre accesso all’impianto audio Harman Kardon e al pacchetto sedili con regolazione elettrica, memoria e supporto lombare con funzione massaggio. Sempre sulla versione più ricca sono disponibili i pacchetti di assistenza alla guida IQ.Drive e IQ.Drive Plus, quest’ultimo con Park Assist Pro e tecnologia Car2X.

Fonte: TecnoAndroid