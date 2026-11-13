Call center si becca 8mila euro di multa per 46 secondi di telefonata

Sono bastati 46 secondi di telefonata promozionale per far scattare una multa da 8mila euro. È l’importo della sanzione che il Garante privacy ha inflitto a Business School Srl, società finita sotto la lente dell’Autorità per aver contattato un numero iscritto al Registro pubblico delle opposizioni. L’azienda ha parlato di un banale errore di un’operatrice nel comporre le cifre, ma questa spiegazione non è servita a sollevare il titolare del trattamento dalle sue responsabilità. A pesare sul conto finale c’è anche il modo in cui è stata gestita la richiesta di chi aveva ricevuto la chiamata.

Tutto comincia il 30 dicembre 2024. Un utente riceve una chiamata commerciale nonostante qualche mese prima avesse inserito il proprio numero nel Registro delle opposizioni, lo strumento pensato proprio per tenersi alla larga da contatti di questo tipo. Risponde e protesta, ma dall’altra parte l’operatrice sostiene che la telefonata è legittima perché poggia su un “consenso esplicito”. Una versione che evidentemente non convince il destinatario, che poco più tardi si rivolge al Garante ed esercita in modo formale i suoi diritti di accesso, cancellazione e opposizione.

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La difesa dell’azienda e l’ipotesi delle cifre sbagliate

Una volta coinvolta l’Autorità, la linea di Business School è cambiata. La società ha dichiarato di non possedere alcun dato personale del segnalante e di lavorare con elenchi di contatti acquistati da fornitori verificati. A sostegno della propria posizione ha documentato l’acquisto di 1.500 anagrafiche profilate che, stando a quanto garantito dal fornitore, erano già state confrontate con il Registro delle opposizioni. Il numero dell’utente in quella lista non compariva. Non solo, la persona raggiunta dalla chiamata risiedeva pure fuori dall’area geografica a cui era rivolta la campagna. Da qui la ricostruzione proposta dall’azienda, secondo cui l’operatrice avrebbe semplicemente digitato male alcune cifre, finendo per chiamare qualcuno che non avrebbe mai dovuto sentire.

Il Garante ha giudicato plausibile questa versione e l’ha presa in considerazione nel valutare la gravità della violazione. Il nodo però resta. Al di là delle intenzioni e della buona fede, c’è un dato oggettivo che non si può aggirare: un numero regolarmente iscritto al RPO ha ricevuto un contatto a scopo promozionale senza che esistesse alcun consenso. E per l’Autorità questo è sufficiente a configurare l’illecito, a prescindere dal fatto che l’errore sia stato involontario.

Controlli insufficienti e un riscontro arrivato con mesi di ritardo

Secondo il Garante, chi tratta i dati deve dotarsi di misure tecniche e organizzative capaci di bloccare anche i contatti accidentali verso numerazioni estranee agli elenchi già filtrati. In pratica non basta affidarsi a liste pulite se poi chi sta al telefono ha la possibilità di comporre a mano qualsiasi numero. Proprio questa libertà di digitare un’utenza diversa da quelle autorizzate è stata letta come una carenza nei controlli interni dell’azienda, una falla che ha reso possibile l’errore.

Sulla multa ha influito parecchio anche la gestione della richiesta presentata dall’interessato. Business School non avrebbe risposto in maniera corretta né entro i termini previsti. Il primo riscontro è arrivato soltanto il 7 agosto 2025, oltre sette mesi dopo l’istanza originaria, e si è limitato a delle scuse piuttosto generiche accompagnate dalla proposta di un contatto telefonico informale. Per l’Autorità non è stato abbastanza. Il GDPR stabilisce infatti che la risposta debba arrivare entro un mese, e l’obbligo vale anche quando l’azienda non riesce a rintracciare nei propri archivi alcun dato relativo alla persona che ne fa richiesta.

Fonte: TecnoAndroid