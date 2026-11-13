TIM START FWA 5G: 300 Mega alle aziende senza Fibra a 19,90 euro

Per le aziende che lavorano in zone dove la Fibra non arriva, TIM BUSINESS propone TIM START FWA 5G, una soluzione pensata per portare internet fino a 300 Mega anche nelle aree rimaste escluse dalla rete cablata. L’offerta è in promozione a 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, invece dei 34,90 euro del prezzo pieno. Si rivolge a imprenditori e realtà aziendali che cercano un collegamento rapido e immediato senza dover aspettare l’arrivo dei cavi.

Il cuore della proposta è la tecnologia FWA, che sfrutta il segnale radio per garantire una navigazione illimitata con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Nel pacchetto è compreso anche il 5G, che secondo l’operatore assicura prestazioni paragonabili a quelle della Fibra ma senza alcun collegamento fisico. Una formula che punta sulla semplicità, sia nei costi sia nella gestione quotidiana.

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TIM START FWA 5G: due strade per l’installazione, kit in comodato gratuito

Un aspetto non secondario riguarda l’attrezzatura. Il kit di TIM START FWA 5G viene fornito in comodato d’uso gratuito, quindi finché si resta clienti TIM non c’è nulla da pagare per gli apparati. Solo in caso di disdetta il materiale andrà restituito. Le sedi aziendali possono poi scegliere la modalità di installazione più adatta alla propria posizione e alle proprie esigenze, e qui le opzioni sono due.

La prima è la soluzione outdoor, quella consigliata per ottenere le prestazioni migliori, visto che favorisce una ricezione più efficace del segnale 5G. Comprende un’antenna 5G esterna di 11×19 centimetri con una SIM Mobile dedicata, il modem TIM HUB+ dotato di tecnologia EasyMesh e l’installazione affidata a un tecnico TIM specializzato, che interviene su appuntamento.

La seconda è la soluzione indoor, che invece non richiede nessuna opera all’esterno. In questo caso il cliente si occupa da solo della configurazione, un’operazione facile e senza interventi strutturali. Il kit include un modem WiFi evoluto con SIM Mobile dedicata già integrata e la tecnologia EasyMesh, utile per estendere la rete in tutti gli ambienti della sede. Il materiale viene spedito direttamente all’indirizzo dell’azienda, così l’installazione avviene in autonomia, senza bisogno di un tecnico esterno.

Cosa comprende l’offerta di TIM BUSINESS

Al prezzo scontato di 19,90 euro mensili, il bundle di TIM BUSINESS mette insieme diversi servizi. C’è prima di tutto la connessione dati illimitata, accompagnata dalla tecnologia 5G. La versione FWA indoor ha poi un vantaggio pratico notevole, perché può essere trasferita in un’altra sede tutte le volte che serve. Completa il quadro tecnico l’indirizzo IP dinamico.

Sul fronte della sicurezza è incluso TIM SOS Cyber, gratuito per i primi 3 mesi, che protegge la linea e mette a disposizione 2 ore di consulenza nel caso di un attacco informatico. Per qualsiasi necessità l’assistenza è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso il numero unico gratuito 191. In caso di guasto, infine, l’operatore garantisce il ripristino del servizio entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione.

Fonte: TecnoAndroid