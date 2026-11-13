Netflix, top 10 serie in Italia: Lupin occupa quattro posizioni

La nuova top 10 Netflix delle serie tv più viste in Italia è appena stata pubblicata e racconta una settimana dominata quasi interamente da un solo nome. La piattaforma di streaming più amata e diffusa di sempre ha reso nota la classifica dei titoli preferiti dagli abbonati italiani, e a colpire subito è la presenza massiccia di Lupin, che occupa da solo quattro posizioni su dieci. Accanto al ladro gentiluomo trovano spazio commedie romantiche, thriller, documentari e perfino una creatura marina capace di seminare il panico lungo la costa.

Lupin si prende la classifica con tutte e quattro le parti

In vetta c’è Lupin: Part 4, il capitolo più recente della saga. Dopo quattro anni passati dietro le sbarre Assane sembra finalmente pronto a voltare pagina e ricominciare da zero. Il destino però ha altri piani, perché un imitatore lo costringe a vestire ancora una volta i panni di Lupin.

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Il traino della nuova stagione si fa sentire anche sulle precedenti. Al secondo posto risale infatti Lupin: Part 1, quella da cui tutto è cominciato. Ispirata alle avventure di Arsène Lupin, racconta la storia di Assane Diop, ladro gentiluomo deciso a vendicare il padre per un’ingiustizia subita per mano di una famiglia molto ricca.

Quarta posizione per Lupin: Part 3, in cui media e polizia tengono gli occhi puntati su Claire e Raoul. Assane è in fuga e prova a proteggerli a distanza, ma vecchi nemici sono pronti a mandare all’aria i suoi piani. Subito dietro, al quinto posto, ecco Lupin: Part 2. Qui il protagonista, braccato da Hubert e dai suoi scagnozzi, cerca disperatamente Raoul e si ritrova con un alleato del tutto inatteso, mentre mette a punto un piano grandioso per smascherare i crimini del suo avversario.

Le altre serie più viste della settimana su Netflix

A spezzare il monopolio del ladro gentiluomo ci pensa Nobody Wants This: Season 3, che conquista il terzo gradino del podio. Joanne e Noah portano la loro relazione a un livello superiore, tra drammi che coinvolgono i fratelli, una madre che non riesce proprio a farsi da parte e un grande atto di fede.

Sesto posto per A Couple of Lies, serie limitata che parte da uno scambio di case apparentemente idilliaco tra la Sicilia e Stoccolma. Quella che doveva essere una parentesi piacevole si trasforma presto in un’esperienza traumatica, con due coppie benestanti disposte a spingersi all’estremo pur di proteggere se stesse e i propri segreti.

C’è spazio anche per il racconto di una vita vera. In settima posizione compare The One About Matthew Perry, una serie di documentari che ripercorre il successo a Hollywood, l’impegno civico e la tragica scomparsa dell’amatissima star di “Friends”, attraverso le parole delle persone che gli sono state più vicine.

All’ottavo posto si colloca Real Men: Season 2. Mattia, Luigi, Riccardo e Massimo proseguono il loro cammino per adattarsi a un modello di mascolinità che cambia di continuo, alle prese con nuovi impieghi e vecchie fiamme che non concedono un attimo di tregua.

Nono gradino per Dead End Job, altra serie limitata dai toni decisamente cupi. La trama segue un giovane sommerso dai debiti che accetta lavoretti part time ben retribuiti offerti da una misteriosa agenzia. La sua corsa al denaro, però, diventa in fretta un vero incubo.

Chiude la classifica Netflix della settimana Below, anch’essa pensata come serie limitata. Quando una misteriosa creatura marina comincia a terrorizzare una cittadina costiera, un pescatore si ritrova a lottare per difendere la propria famiglia e lo stile di vita di una comunità che sta lentamente scomparendo.

Fonte: TecnoAndroid