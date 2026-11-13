Test del PSA ogni due anni, svolta dell’American Cancer Society

L’American Cancer Society ha cambiato rotta in modo netto sullo screening del cancro alla prostata e adesso raccomanda agli uomini di sottoporsi con regolarità al test del PSA. Le nuove linee guida, presentate giovedì, stabiliscono che chi ha un rischio nella media dovrebbe fare l’esame ogni due anni tra i 50 e i 69 anni. Per chi invece rientra nelle categorie più esposte, per origine etnica o storia familiare, il percorso parte prima e diventa più ravvicinato. Si tratta di un aggiornamento importante, perché ribalta l’impostazione seguita fino a oggi dall’organizzazione statunitense.

Chi deve fare il test del PSA e con quale frequenza

Le indicazioni sono piuttosto dettagliate. Gli uomini ad alto rischio dovrebbero iniziare a 45 anni e nella maggior parte dei casi ripetere l’esame ogni anno. Il controllo annuale a partire dai 45 anni è consigliato a tutti gli uomini neri, che registrano tassi più alti di tumore prostatico. Anche gli uomini non neri dovrebbero seguire lo stesso schema se un parente stretto ha ricevuto la diagnosi prima dei 65 anni oppure se in famiglia ci sono stati più casi della malattia. C’è poi una situazione intermedia: quando un solo parente stretto si è ammalato e la diagnosi è arrivata a 65 anni o più tardi, lo screening comincia comunque a 45 anni ma con cadenza biennale.

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Per la fascia tra i 70 e i 74 anni la decisione di proseguire va presa insieme al medico. Dai 75 anni in su il test non è più raccomandato.

La differenza con il passato è evidente. La versione precedente delle linee guida, pubblicata nel 2010, non conteneva alcuna raccomandazione universale sui controlli di routine. A 50 anni gli uomini venivano invitati a valutare con il proprio medico se sottoporsi o meno all’esame, attraverso un percorso di decisione condivisa. Era un approccio simile a quello della US Preventive Services Task Force, il comitato federale che analizza periodicamente le prove scientifiche e formula raccomandazioni sulla medicina preventiva. Proprio questo organismo sta lavorando a un aggiornamento delle proprie indicazioni sul tumore alla prostata, anche se di recente è stato rivoluzionato dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni antivacciniste, e i nuovi membri sarebbero coinvolti in numerosi conflitti di interesse.

Nuove prove e un percorso pensato per evitare trattamenti inutili

Secondo l’American Cancer Society il cambio di linea si basa sulle evidenze raccolte dopo il 2010, che dimostrano come lo screening salvi vite. Allo stesso tempo i progressi nella gestione dei casi permettono di ridurre i danni legati a sovradiagnosi e sovratrattamento. Molti uomini con un tumore prostatico, infatti, convivono con una malattia che non crescerà mai né provocherà problemi nel corso della loro vita, mentre le terapie possono portare con sé disfunzione erettile e incontinenza urinaria.

Per questo le nuove regole introducono alcune tutele. Prima di tutto ogni uomo dovrebbe essere informato su rischi e benefici. Se il test del PSA restituisce un valore elevato, cioè pari o superiore a 3 ng/mL sotto i 70 anni oppure a 6,5 ng/mL dai 70 anni in su, l’indicazione è ripetere l’esame prima di procedere oltre. Quando anche il secondo risultato resta alto si passa a una risonanza magnetica della prostata o a un test con biomarcatori validato per stimare il rischio. La biopsia entra in gioco direttamente solo in presenza di un forte sospetto di cancro, per esempio con un valore di PSA molto alto.

Per chi riceve una diagnosi di tumore a basso rischio di crescita o diffusione, la prima strategia raccomandata è la sorveglianza attiva. Shanthi Sivendran, responsabile ad interim per i pazienti dell’organizzazione, ha spiegato in una nota che individuare i tumori aggressivi con un semplice esame del sangue come il PSA apre la strada a trattamenti molto efficaci in grado di proteggere il futuro, mentre i casi meno pericolosi possono essere gestiti in sicurezza attraverso un monitoraggio attento.

Il cancro alla prostata è tra i tumori più diffusi negli uomini e rappresenta la seconda causa di morte oncologica nella popolazione maschile degli Stati Uniti. Le stime indicano che nel 2026 quasi 334.000 uomini riceveranno la diagnosi e che oltre 36.320 moriranno a causa della malattia.

Fonte: TecnoAndroid