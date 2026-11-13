Amigdala, non solo paura: potrebbe scegliere i ricordi da salvare

Ogni giornata è fatta di un numero enorme di momenti, eppure soltanto alcuni riescono a trasformarsi in ricordi destinati a restare. Cosa stabilisce quali episodi vengono trattenuti e quali invece svaniscono senza lasciare traccia? Un ruolo di primo piano potrebbe spettare all’amigdala, la struttura del cervello che di solito viene associata alla regolazione della paura e dell’aggressività. Un’area conosciuta soprattutto come centrale dell’allarme si ritroverebbe così a svolgere un secondo lavoro, meno noto ma tutt’altro che marginale. Cioè quello di una sorta di pulsante di salvataggio per la memoria.

Il punto di partenza è una domanda semplice solo in apparenza. Non tutto quello che accade viene registrato allo stesso modo e qualcosa, da qualche parte, deve pur fare una selezione tra ciò che merita di essere conservato e ciò che può essere lasciato andare. L’ipotesi che emerge è che proprio questa piccola regione, attraverso i suoi neuroni, partecipi in maniera rilevante alla scelta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Non solo paura: il doppio ruolo dell’amigdala

Per molto tempo l’amigdala è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso le emozioni più forti. È la zona chiamata in causa quando si parla di reazioni di spavento o di comportamenti aggressivi e questa reputazione l’ha accompagnata a lungo, anche fuori dai laboratori. L’idea che possa avere un peso concreto nel determinare quali momenti vengono ricordati allarga parecchio il quadro e la rende un tassello importante anche per capire come si forma la memoria.

Non si tratta di mettere da parte la funzione già conosciuta. Il controllo della paura e dell’aggressività resta un compito legato a questa struttura. Quello che cambia è la prospettiva, perché accanto a quel ruolo ne compare un altro collegato alla conservazione dei ricordi. Il cervello sembra affidare alla stessa area più di una responsabilità e tra queste ci sarebbe anche quella di decidere cosa tenere e cosa no.

È un aspetto curioso, perché ribalta un po’ l’immagine abituale. L’amigdala non sarebbe soltanto la parte che reagisce davanti a un pericolo o a una minaccia ma anche un filtro che contribuisce a stabilire quali esperienze lasciano un segno duraturo.

Un pulsante di salvataggio per i ricordi

L’immagine del tasto che salva rende bene l’idea. Proprio come succede con un documento al computer, non tutto quello che passa davanti agli occhi viene archiviato in modo permanente. Serve un passaggio che fissi l’informazione e secondo questa lettura l’amigdala potrebbe essere uno degli elementi coinvolti in quel momento decisivo, quello in cui un’esperienza smette di essere qualcosa di passeggero e diventa un ricordo vero e proprio.

La formulazione resta comunque prudente. Si parla di un ruolo di rilievo che questa regione potrebbe avere, non di un meccanismo unico capace di spiegare da solo come funziona la memoria umana. Il cervello lavora attraverso tante aree diverse e nessuno sostiene che il processo dipenda da un singolo interruttore. Ciò che emerge è piuttosto un contributo importante che fino a oggi era rimasto in secondo piano rispetto alla fama di centro della paura.

Anche per chi non ha familiarità con le neuroscienze il concetto risulta abbastanza intuitivo. Ognuno ricorda alcuni momenti con estrema precisione e ne dimentica molti altri quasi subito. Capire chi decide questa selezione significa avvicinarsi al modo in cui la mente costruisce la propria storia personale, un episodio dopo l’altro.

Le attenzioni si concentrano in particolare sui neuroni dell’amigdala, che secondo queste indicazioni sarebbero coinvolti nel processo con cui il cervello sceglie quali momenti salvare nella memoria.

Fonte: TecnoAndroid