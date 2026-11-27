Dal 30 novembre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, WindTre rimetterà a disposizione Call Your Country Express, l’offerta mobile riservata ai nuovi clienti nati all’estero che portano il proprio numero da un altro operatore. Il prezzo resta di 7,99 euro al mese e il pacchetto comprende minuti illimitati in Italia, minuti internazionali e 250 Giga in 5G. La finestra per aderire dovrebbe restare aperta fino al 10 dicembre 2026. Per ora si tratta di un’indiscrezione che attende una conferma ufficiale da parte dell’operatore.

La promozione non è certo una novità. Era comparsa per la prima volta in occasione del Black Friday dello scorso anno, tra metà novembre e inizio dicembre 2025, ed è poi riapparsa a più riprese nei mesi successivi. L’ultima occasione risale appena a un mese fa, dal 30 ottobre al 10 novembre 2026. Come sempre il requisito per accedervi è dimostrare di essere nati fuori dall’Italia attraverso il codice fiscale.

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Cosa c’è dentro Call Your Country Express

Ogni mese il pacchetto mette a disposizione minuti senza limiti verso fissi e cellulari nazionali, 100 minuti verso 53 Paesi esteri e 250 Giga di traffico dati in 5G. Il canone si paga con addebito sul credito residuo oppure con la modalità Easy Pay. I minuti nazionali sono illimitati purché l’uso resti personale e conforme a buona fede e correttezza, come stabilito dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto.

Tra le destinazioni internazionali figurano buona parte dei Paesi europei insieme a Stati Uniti, Canada, Cina, India, Bangladesh, Pakistan, Brasile, Giappone e Corea del Sud. Per alcune nazioni come Argentina, Marocco, Svizzera, Turchia e Venezuela le chiamate incluse valgono solo verso i numeri fissi. Una volta esaurita la dotazione, oppure chiamando un Paese escluso, scattano le tariffe agevolate di Call Your Country Super con uno scatto alla risposta di 23 centesimi (dal 16 giugno 2025, prima erano 19) e tariffazione a blocchi di 60 secondi. Verso l’Europa il primo minuto costa al massimo 23 centesimi, scatto compreso.

Sul fronte della rete l’abilitazione al 5G è automatica, servono però un telefono compatibile e la copertura, che oggi raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’82% in 5G TDD. Nei documenti contrattuali la velocità massima stimata arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche se la pagina dedicata indica ancora fino a 1,6 Gbps. Quanto al 3G, dal 7 giugno 2024 la frequenza 2100 MHz è stata spenta e riconvertita al 4G, mentre resta attiva la banda 900 MHz che verrà comunque dismessa più avanti.

Costi di attivazione, vincoli e pagamenti

Nei negozi WindTre una nuova SIM o eSIM costa 10 euro, salvo promozioni locali. Con addebito sul credito residuo la locandina segnala anche un’attivazione una tantum di 3,99 euro, che però potrebbe risultare gratuita. Con Easy Pay invece si può versare una quota iniziale oppure saldare tutto subito. Nel secondo caso non ci sono vincoli, mentre con la quota iniziale bisogna restare almeno 24 mesi. Chi recede prima continua a pagare le rate mancanti, a rate o in un’unica soluzione, più un costo di disattivazione di 10 euro introdotto con le condizioni in vigore dal 2 aprile 2025.

Con Easy Pay il rinnovo passa su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DbContocarta di Deutsche Bank. Per chi preferisce il credito residuo vale una regola introdotta il 30 luglio 2025, dato che la ricarica in ritardo non esiste più. Se al rinnovo il credito non basta il traffico incluso resta bloccato fino alla ricarica successiva, viene scalato l’importo disponibile e la differenza si recupera in automatico con la prima ricarica, senza superare quanto dovuto nell’ultimo mese.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS si usano come in Italia, mentre i Giga hanno un tetto mensile fissato dalla normativa. Superato il limite arriva una notifica e per tutto il 2026 si pagano 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, scalati a KB. L’offerta è compatibile con le opzioni ricaricabili per chiamare all’estero e con Super Fibra, mentre per lo smartphone a rate con Telefono Incluso serve Easy Pay. Le nuove SIM includono il piano New Basic da 4 euro al mese, non addebitati finché resta attiva un’offerta, oltre al servizio Ti ho cercato e alla segreteria gratuiti in Italia e nell’Unione Europea. Ai nuovi clienti possono essere preselezionate anche Più Sicuri Mobile o Più Sicuri Mobile Pro, a 0,99 o 1,99 euro al mese dalla seconda mensilità, disattivabili in un secondo momento.

Fonte: TecnoAndroid