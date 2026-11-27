Uscire per la corsa del mattino e accorgersi che il telefono è rimasto sul tavolo di casa capita più spesso di quanto si pensi. Il ritmo va a farsi benedire, la frequenza cardiaca resta un mistero e a fine giornata non c’è modo di sapere come sia andato il riposo notturno. Proprio qui entra in gioco uno smartwatch con GPS capace di registrare da solo allenamento, monitoraggio del sonno e parametri vitali, anche quando lo smartphone è lontano. Il telefono è pensato per fare un po’ di tutto, ma non certo per stare al polso durante una sessione di sport.

Cosa guardare prima di scegliere uno smartwatch GPS

Le differenze tra un modello e l’altro si giocano su pochi aspetti, ed è da lì che conviene partire. Il primo è il GPS integrato, che permette di tracciare percorso, passo e distanza senza portarsi dietro il telefono. Per chi si allena all’aperto su sentieri o in montagna contano anche le mappe offline, che funzionano pure senza copertura di rete.

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Il secondo punto è l’autonomia. Un orologio che si scarica ogni due giorni costringe a scegliere tra la ricarica e una notte di rilevazione del sonno. Per uscite lunghe o gare una batteria che dura giorni o addirittura settimane cambia parecchio l’uso quotidiano.

Poi c’è il sistema operativo. Con Wear OS si hanno app, Google Maps e pagamenti dal polso, mentre un sistema proprietario offre meno applicazioni ma di solito più durata e funzioni studiate per lo sport. L’ultimo aspetto riguarda la robustezza: resistenza all’acqua, materiali della cassa e sensori come altimetro e barometro servono a chi nuota, pedala o frequenta la montagna. Per correre in città bastano invece una cassa leggera e un buon comfort al polso.

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Pixel Watch 5

Pixel Watch 5 nella versione da 45mm è l’orologio di Google dedicato a salute e benessere. Monitora oltre 50 attività, integra il GPS e porta con sé un sistema di analisi del sonno che l’azienda descrive come il più accurato realizzato finora. Il display è AMOLED, l’autonomia arriva fino a 40 ore e bastano 15 minuti di ricarica per ottenerne 15 di utilizzo. Il prezzo scende a 350€ invece di 449€, con uno sconto del 22%, e lo colloca nella fascia intermedia del trio. Funziona con gli smartphone Android, quindi chi possiede un iPhone dovrà guardare altrove. Questa variante è solo WiFi, per cui le funzioni di rete richiedono il telefono nelle vicinanze.

Fonte: TecnoAndroid